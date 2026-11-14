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"Попереду чекало ще ціле життя": з'явились подробиці про 17-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Запоріжжю

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
165
"Попереду чекало ще ціле життя": з'явились подробиці про 17-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Запоріжжю
Загинув Максим Геращенко

Вранці 13 листопада російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню приватний сектор Запоріжжя. Один з будинків було знищено, там загинув 17-річний Максим Геращенко.

Юнак навчався у 10 класі, попереду у нього було все життя, яке відібрав агресор. Про вбитого ворогом хлопця розповіли на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".

Що відомо про вбитого росіянами юнака

Жертвою  обстрілу російськими військами приватного сектору у Запоріжжі став неповнолітній  Максим.

"17-річний Максим Геращенко вбитий сьогодні російськими терористами, які обстріляли приватний сектор Запоріжжя з реактивної системи залпового вогню. В одному з будинків мешкав підліток", – зазначено у повідомленні, опублікованому у день обстрілу.

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''Попереду чекало ще ціле життя'': з'явились подробиці про 17-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Запоріжжю

Максим Геращенко. Джерело: "Їх убила Росія"

Двох ударів по облцентру ворог завдав близько 06:30 ранку. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Особливо сильно постраждав дім, в якому мешкав Максим та його родина.

Сам юнак загинув на місці. З-під завалів співробітники ДСНС дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку.  Ймовірно, це були батьки, молодший братик та бабуся Максима.

''Попереду чекало ще ціле життя'': з'явились подробиці про 17-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Запоріжжю

Максим загинув на місці

''Попереду чекало ще ціле життя'': з'явились подробиці про 17-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Запоріжжю

Будинок знищено

"Максим навчався в 10 класі Запорізького академічного ліцею № 45. Попереду чекало ще ціле життя… Якби не Росія. Сил батькам", – зазначили на сторінці "Їх убила Росія".

''Попереду чекало ще ціле життя'': з'явились подробиці про 17-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Запоріжжю

Скриншот повідомлення

"Наша ліцеїстська родина переживає страшне горе… Унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя обірвалося життя нашого учня 10 класу, Геращенка Максима. Добрий, щирий та завжди з посмішкою! Йому було лише 17 років… Сімнадцять… Вік, коли попереду ціле життя і стільки незвіданого… Важко знайти слова, щоб висловити біль і розпач від цієї страшної звістки. Неможливо змиритися з тим, що війна продовжує забирати найдорожче – людські життя, дитячі мрії, наше майбутнє. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав нашого учня. Розділяємо ваш біль. Сумуємо разом із вами. Світла пам’ять тобі, хлопче… Ти назавжди залишишся частиною нашої ліцейної родини",  – зазначили на сторінці ліцею у Facebook.

''Попереду чекало ще ціле життя'': з'явились подробиці про 17-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Запоріжжю

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, того дня на іншій локації у Запоріжжі окупанти вбили чоловіка, а згодом вдарили по багатоповерхівці, поранивши багатьох містян, зокрема й діток.

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