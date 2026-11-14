''Попереду чекало ще ціле життя'': з'явились подробиці про 17-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Запоріжжю

Вранці 13 листопада російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню приватний сектор Запоріжжя. Один з будинків було знищено, там загинув 17-річний Максим Геращенко.

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Юнак навчався у 10 класі, попереду у нього було все життя, яке відібрав агресор. Про вбитого ворогом хлопця розповіли на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".

Що відомо про вбитого росіянами юнака

Жертвою обстрілу російськими військами приватного сектору у Запоріжжі став неповнолітній Максим.

"17-річний Максим Геращенко вбитий сьогодні російськими терористами, які обстріляли приватний сектор Запоріжжя з реактивної системи залпового вогню. В одному з будинків мешкав підліток", – зазначено у повідомленні, опублікованому у день обстрілу.

Двох ударів по облцентру ворог завдав близько 06:30 ранку. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Особливо сильно постраждав дім, в якому мешкав Максим та його родина.

Сам юнак загинув на місці. З-під завалів співробітники ДСНС дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Ймовірно, це були батьки, молодший братик та бабуся Максима.

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"Максим навчався в 10 класі Запорізького академічного ліцею № 45. Попереду чекало ще ціле життя… Якби не Росія. Сил батькам", – зазначили на сторінці "Їх убила Росія".

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"Наша ліцеїстська родина переживає страшне горе… Унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя обірвалося життя нашого учня 10 класу, Геращенка Максима. Добрий, щирий та завжди з посмішкою! Йому було лише 17 років… Сімнадцять… Вік, коли попереду ціле життя і стільки незвіданого… Важко знайти слова, щоб висловити біль і розпач від цієї страшної звістки. Неможливо змиритися з тим, що війна продовжує забирати найдорожче – людські життя, дитячі мрії, наше майбутнє. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав нашого учня. Розділяємо ваш біль. Сумуємо разом із вами. Світла пам’ять тобі, хлопче… Ти назавжди залишишся частиною нашої ліцейної родини", – зазначили на сторінці ліцею у Facebook.

Як повідомляв OBOZ.UA, того дня на іншій локації у Запоріжжі окупанти вбили чоловіка, а згодом вдарили по багатоповерхівці, поранивши багатьох містян, зокрема й діток.