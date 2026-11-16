Пошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський міст

У понеділок, 16 листопада, мережею поширилися перші супутникові знімки та відео Кримського мосту після атаки. На оприлюднених матеріалах помітні пошкодження конструкції.

Відео дня

Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка. Також інформацією поділився Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".

Окрему увагу привертає аркова конструкція мосту, адже на відео помітне її можливе відхилення від звичного положення.

Для порівняння також оприлюднили фотографії мосту до атаки та після неї. На них можна зіставити зовнішній вигляд конструкції та ймовірні зміни, що виникли внаслідок удару.

Водночас наслідки атаки позначилися на русі транспорту. Автомобільне сполучення Кримським мостом залишається обмеженим, тому з боку Краснодарського краю Росії почали розгортати два пункти обігріву для водіїв.

Про це повідомила журналістка російського телеканалу "Известия" у відеосюжеті. Один пункт облаштовують у районі Тамані, другий – поблизу пункту огляду автомобілів.

"Автомобілістів просять враховувати ситуацію, що склалася, і довіряти лише офіційним джерелам інформації", – зазначила журналістка.

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У пунктах водії зможуть зігрітися та випити гарячого чаю. Також для них мають встановити біотуалети. Відповідне рішення підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Російські окупанти посилюють захист Кримського мосту, побоюючись ударів Сил оборони України. Противник також поповнює боєкомплект і облаштовує позиції на ключових підступах до переправи з обох берегів Керченської протоки.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Криму цієї ночі лунали вибухи. Під ударом міг опинитися Кримський міст, рух по ньому закрито ще з ночі, утворилася величезна черга з автівок.