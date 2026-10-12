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"Поступово відтискаємо окупанта": Зеленський повідомив про ситуацію на фронті і озвучив втрати армії РФ. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
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"Поступово відтискаємо окупанта": Зеленський повідомив про ситуацію на фронті і озвучив втрати армії РФ. Відео
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня провів Ставку Верховного головнокомандувача, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. За його словами, Сили оборони продовжують активну оборону та поступово відтискають російських окупантів, завдаючи їм значних втрат.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, опублікованому в його офіційному каналі. Зеленський також повідомив про ситуацію на окремих ділянках фронту, зокрема в районі Добропілля, та відзначив підрозділи, які виконують бойові завдання.

За словами Зеленського, протягом останніх місяців російські втрати зросли. Лише в районах Добропілля, за його оцінкою, окупанти щодня втрачають близько 200 військових убитими. Крім того, серед російських військових багато важкопоранених.

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Президент наголосив, що українські захисники зупиняють спроби противника просунутися вперед та інфільтруватися в позиції Сил оборони.

"Ми продовжуємо активну оборону й поступово відтискаємо окупанта", – сказав Зеленський.

''Поступово відтискаємо окупанта'': Зеленський повідомив про ситуацію на фронті і озвучив втрати армії РФ. Відео

Район Добропілля. Джерело: deepstatemap

Ситуація на фронті

Глава держави зазначив, що українські позиції на фронті залишаються сильними. За його словами, цього року вони є найсильнішими за тривалий час, попри чисельну перевагу російських військ на окремих ділянках.

Зеленський заявив, що подекуди росіяни переважають українські сили за кількістю військових у шість-вісім разів. Водночас Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання та досягати необхідних результатів.

Президент подякував українським військовим і бригадам, які ефективно застосовують озброєння та виконують поставлені завдання.

Кого відзначив президент

Окремо Зеленський відзначив військовослужбовців кількох підрозділів Сил оборони України. До переліку увійшли:

  • - 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України;
  • - 1-ша Президентська бригада "Буревій";
  • - 95-та окрема десантно-штурмова бригада;
  • - 413-й полк "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ;
  • - 104-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;
  • - прикордонний загін "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

Зеленський подякував цим підрозділам та всім військовим, які захищають Україну.

Нагадаємо, за інформацією ISW, українські військові нещодавно просунулися до річки Жеребець на північний схід від Лимана, а також на схід від Олександрівки. Крім того, наші захисники продовжують витісняти російські сили з позицій поблизу Лимана, зокрема завдяки інтенсивному застосуванню артилерії.

Як писав OBOZ.UA, під час операції "Вівальді" на Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищували автомобільний і мототранспорт російських окупантів. Завдяки цьому українські військові порушували логістику ворога та перешкоджали доставленню озброєння і боєприпасів на передові позиції.

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