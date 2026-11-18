Україна готує додаткові заходи для захисту портової інфраструктури та безпеки зернового експорту в Чорному морі. Окрему увагу приділять підтримці аграріїв, щоб вони змогли підготуватися до посівної кампанії наступного року.

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Про це за результатами наради повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що для цього влада розробляє комплекс необхідних рішень

За словами президента, під час наради йшлося про безпекову ситуацію в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту. Представники розвідки й військові доповіли про плани країни-агресорки Росії, а також за результатами було визначено, які додаткові сили та засоби потрібні для посилення захисту українських суден і портів.

"Є відповідні завдання для нашої дипломатичної команди та урядовців", – підкреслив глава держави.

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