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Потрапив під удар російського FPV-дрона: на Дніпропетровщині загинув рятувальник. Фото

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
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Потрапив під удар російського FPV-дрона: на Дніпропетровщині загинув рятувальник. Фото
Загиблий рятувальник Євген Коновалов
Джерело: Колаж OBOZ.UA

У Марганці Дніпропетровської області загинув пожежник-рятувальник Євген Коновалов. У вільний від служби час він потрапив під удар російського FPV-дрона та дістав важкі поранення, несумісні з життям.

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник. Він висловив співчуття родині та близьким загиблого рятувальника.

Коновалов був сержантом служби цивільного захисту та пожежним-рятувальником ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Понад 20 років чоловік присвятив службі в ДСНС. За цей час він рятував людей, пліч-о-пліч із колегами виконував свою роботу та щодня був там, де потрібна була допомога.

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"Кожна така втрата – це біль, який відчувають не лише найближчі. Це порожнє місце серед колег, мовчання там, де ще вчора звучав голос товариша, і пам'ять, яка назавжди залишиться з тими, хто працював поруч", – зазначив Даник.

Потрапив під удар російського FPV-дрона: на Дніпропетровщині загинув рятувальник. Фото

Рятувальник Євген Коновалов, який загинув на Дніпропетровщині

Джерело: ДСНС України

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські війська завдали понад 10 ударів безпілотниками по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під прицілом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Внаслідок обстрілів загинув 44-річний чоловік.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про загибель двох підлітків унаслідок російського удару по Синельникову на Дніпропетровщині. 28 вересня російські війська вдарили по відділенню логістичної компанії, після чого там спалахнула пожежа. Тоді загинули 17-річний Олександр Губенко та 15-річний Руслан Берещук.

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