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"Потрібна велика стратегія": Драпатий подав на розгляд РНБО свій "план війни" – медіа

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
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"Потрібна велика стратегія": Драпатий подав на розгляд РНБО свій "план війни" – медіа
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Після приходу на посаду чинний головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий взявся за зміну існуючої в армії системи.  Він вже презентував "16 принципів лідерства", котрі формують вимоги до солдатів та офіцерів, і ініціював реформу системи військової освіти.

Також Дрампатий подав на розгляд Ради національної безпеки та оборони "план війни" – стратегічний документ,  що визначає цілі збройної боротьби та шляхи їх досягнення. Про це з посиланням на власні джерела пише українське медіа.

Драпатий подав на розгляд РНБО "план війни"

У матеріалі зазначено, що після приходу на посаду головкома Драпатий встиг розпочати кілька дуже важливих для армії змін. 

Він сформулював 16 принципів лідерства, що дають розуміння, чого головком чекає від солдатів та офіцерів.

Також Драпатий ініціював розробку реформи військової освіти.

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А нині, кажуть "два високопоставлені джерела" видання, справа дійшла до того, до чого не доходили руки в його попередників. 

"Команда Драпатого підготувала, ймовірно, перший у своєму роді "план війни". Наразі він уже кілька тижнів як перебуває на розгляді в РНБО. Це саме той документ, стратегічне бачення, на відсутність якого регулярно нарікали командири. Мовляв, як ми можемо рухатися вперед без розуміння кінцевої цілі? Якщо ми хочемо відбити, наприклад, Маріуполь, то коли і що ми для цього будемо робити?" – зазначено у матеріалі.

Представники командування одного з корпусів у розмові з журналістами наголосили, що "потрібна велика стратегія, років на 30, щоб ми як командири розуміли, куди нам рухатися".

За даними видання, розроблений командою Драпатого план має  пояснити, що саме українська армія мусить зробити для збереження України та в які терміни.

Регламентує він  і предметні моменти на кшталт  підходу  війська до оборони. Автори матеріалу наводять приклад такої конкретної дилеми:  чи варто в принципі утримувати на першій лінії солдатів, які виконують роль "очей" і "вух" і  практичноне мають змоги вступити в бій.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше   Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу. .Головком виходив із принципу "менше формальних звітів і більше часу на реальну боротьбу".

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