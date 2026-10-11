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"Потрібні асиметричні відповіді": Хмара розповів про ураження пускових установок балістичних ракет РФ

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 2,0 т.
"Потрібні асиметричні відповіді": Хмара розповів про ураження пускових установок балістичних ракет РФ
Євгеній Хмара прокоментував ситуацію з протидією балістиці. Джерело: пресслужба ОП

Сили оборони України зменшують кількість пускових установок балістичних ракет російського окупаційного війська. Вісім ПУ вдалося уразити впродовж вересня і початку жовтня.

Три з них були знищені, п'ять – пошкоджені. Як передає кореспондент OBOZ.UA, про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара, який у неділю, 11 жовтня, провів зустріч із медіа.

Як Україна протистоїть ворожим балістичним обстрілам

Загроза балістичних ударів залишається критичною. Хмара пояснив, що наявних і потенційних поставок ракет для ПРО недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міністерство оборони продовжує переговори з партнерами, щоб прискорити постачання необхідних боєприпасів.

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В України немає часу на довготривале очікування великих довгострокових контрактів. Натомість у МО намагаються максимально швидко знаходити доступні запаси у союзників і домовлятися про них. Цих об'ємів не завжди достатньо.

"Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки", – зазначив міністр оборони.

Паралельно Україна застосовує асиметричну відповідь – уражає російські пускові установки. За минулий місяць і початок поточного було знищено три і пошкоджено ще п'ять ПУ, які агресор використовував для балістичних обстрілів.

"Такі удари вже змушували противника скасовувати або змінювати заплановані балістичні атаки", – заявив Хмара.

Як писав OBOZ.UA,  наша країна посилює протидію російським реактивним безпілотникам, залучаючи дрони-перехоплювачі, авіацію, зенітні ракетні комплекси та великокаліберні турелі. Ефективність знищення звичайних "Шахедів" уже перевищує 90%, а одним із ключових завдань залишається масштабування успішних рішень для боротьби зі швидшими повітряними цілями. Євгеній Хмара пояснив, що протидія повітряним загрозам в Україні будується за принципом багаторівневої системи.

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