На Південно-Слобожанському напрямку російські окупаційні війська не припиняють спроб прорвати українську оборону поблизу Вовчанська на Харківщині. Ворог майже цілодобово атакує позиції Сил оборони невеликими піхотними групами, намагаючись закріпитися на окремих ділянках фронту.

Відео дня

Українські захисники відбивають ворожі штурми, однак ситуацію ускладнюють російські безпілотники та дистанційне мінування. Про це в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт", капітан Олександр Даниленко.

Росіяни безперервно штурмують позиції ЗСУ

За словами військового, окупанти продовжують наступальні дії в районі Вовчанська та на територіях східніше міста. Для атак противник переважно залучає піхотні групи з кількох бійців, оскільки використання великих підрозділів стало менш ефективним.

"Малими – це буквально малими. Це по декілька осіб, тому що великі групи вже неефективні. Противник лізе, лізе, лізе, намагається накопичуватися на якихось ділянках, намагається штурмувати наші позиції. Відбиваємо штурми противника, робимо все можливе, щоб противник не мав успіхів", – зазначив Даниленко.

Дрони та мінування ускладнюють пересування військових

Даниленко пояснив, що серйозні труднощі для українських бійців виникають ще на етапі виходу на бойові позиції. Через постійну загрозу ворожих атак військовослужбовцям часто доводиться долати значні відстані пішки, самостійно переносячи необхідне спорядження, боєприпаси, воду та продукти.

РЕКЛАМА

"Захід на позиції – це справжній квест, і це багато кілометрів пішки. На собі – продукти харчування, боєкомплект, воду і пішки. Здебільшого це пішки, тому що техніка далеко зараз не заїжджає", – розповів військовий.

За його словами, під час пересування захисники змушені постійно стежити за ситуацією як у повітрі, так і на землі. Російські війська активно застосовують дистанційне мінування та безпілотники, зокрема так звані "дрони-ждуни", які можуть становити загрозу для українських бійців.

"Потрібно весь час контролювати небо, контролювати і землю, тому що і на землі можуть бути різні небезпеки. Ворог використовує дистанційне мінування, можуть бути дрони-ждуни. Це теж дуже популярний засіб мінування з боку противника. Все дуже-дуже непросто", – пояснив капітан.

Головні історії дня

Військовий також звернув увагу на суттєві зміни характеру бойових дій за останні два – два з половиною роки. Якщо на початку повномасштабного вторгнення безпілотники використовували порівняно рідко, то нині вони відіграють одну з ключових ролей на полі бою.

"Війна дуже змінилася навіть за ці два-два з половиною роки, що ми тут на напрямку. У 2022 році дрони – це були одиничні випадки, скажімо так. Зараз дрони – це все", – підсумував Даниленко.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати українські позиції невеликими піхотними групами і на Гуляйпільському напрямку. Через відкриту місцевість та постійний контроль українських безпілотників противник не може ефективно використовувати бронетехніку для проведення штурмів.

Як писав OBOZ.UA, російські війська намагаються за будь-яку ціну захопити Костянтинівку на Донеччині. За словами пресофіцера 100-ї окремої механізованої бригади Сергія Хомінського, окупанти залучають значні сили для наступу на місто, однак українські захисники продовжують стримувати ворога.