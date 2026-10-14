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"Про втрати можна здогадатись": Z-блогерка розповіла, як 16 операторів БпЛА ЗСУ зупинили кілька тисяч російських окупантів. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
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"Про втрати можна здогадатись": Z-блогерка розповіла, як 16 операторів БпЛА ЗСУ зупинили кілька тисяч російських окупантів. Відео
Український оператор БпЛА. Ілюстративне фото. Джерело: Азов

Військовослужбовиця армії країни-агресорки РФ та Z-блогерка Євгенія Яренкевич розповіла, що поблизу Добропілля на Донеччині всього 16 українських операторів БпЛА стримували тисячі російських штурмовиків. Завдяки роботі наших військових окупанти й досі не можуть подолати "кілзону" і захопити місто.

У зв’язку з цим ворог зазнає великих втрат –Яренкевич не назвала цифри, але сказала, що "можна здогадатися", скільки малих штурмових груп росіян уже знищили українські дрони. Цим відео у своєму Telegram-каналі поділився український журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що завдяки дронам наступ РФ на цьому напрямку фактично паралізовано.

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"Кращої реклами донатів на дрони для ЗСУ просто не існує. Донатьте на дрони! Закиньте по 50-100 грн, щоб окупанти скиглили й скаржилися ще більше. Ваші донати рятують не тільки життя, а й цілі міста, які не можуть захопити й зруйнувати російські нацисти", – закликав Казанський.

''Про втрати можна здогадатись'': Z-блогерка розповіла, як 16 операторів БпЛА ЗСУ зупинили кілька тисяч російських окупантів. Відео

Добропільський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські захисники зі штурмового полку "Скеля" та першого корпусу Нацгвардії "Азов" провели спільну наступальну операцію на Добропільському напрямку й зупинили просування російських загарбників.

Окупанти накопичували там сили, щоб вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ у напрямку Добропілля, однак у районі Грузького та Новомиколаївки ЗСУ їх зупинили та відкинули.

Під час операції штурмові групи українських бійців зачистили десятки позицій противника.

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