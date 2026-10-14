''Про втрати можна здогадатись'': Z-блогерка розповіла, як 16 операторів БпЛА ЗСУ зупинили кілька тисяч російських окупантів. Відео

Військовослужбовиця армії країни-агресорки РФ та Z-блогерка Євгенія Яренкевич розповіла, що поблизу Добропілля на Донеччині всього 16 українських операторів БпЛА стримували тисячі російських штурмовиків. Завдяки роботі наших військових окупанти й досі не можуть подолати "кілзону" і захопити місто.

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У зв’язку з цим ворог зазнає великих втрат –Яренкевич не назвала цифри, але сказала, що "можна здогадатися", скільки малих штурмових груп росіян уже знищили українські дрони. Цим відео у своєму Telegram-каналі поділився український журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що завдяки дронам наступ РФ на цьому напрямку фактично паралізовано.

"Кращої реклами донатів на дрони для ЗСУ просто не існує. Донатьте на дрони! Закиньте по 50-100 грн, щоб окупанти скиглили й скаржилися ще більше. Ваші донати рятують не тільки життя, а й цілі міста, які не можуть захопити й зруйнувати російські нацисти", – закликав Казанський.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські захисники зі штурмового полку "Скеля" та першого корпусу Нацгвардії "Азов" провели спільну наступальну операцію на Добропільському напрямку й зупинили просування російських загарбників.

Окупанти накопичували там сили, щоб вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ у напрямку Добропілля, однак у районі Грузького та Новомиколаївки ЗСУ їх зупинили та відкинули.

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Під час операції штурмові групи українських бійців зачистили десятки позицій противника.