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Пролетів над "Донбас Ареною": український дрон уразив російську ціль в окупованому Донецьку. Відео

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Пролетів над "Донбас Ареною": український дрон уразив російську ціль в окупованому Донецьку. Відео
Дрон 210-го ОШП пролетів над "Донбас Ареною" дорогою до цілі
Джерело: Колаж OBOZ.UA

В окупованому Донецьку український ударний БпЛА уразив залізничний рухомий склад російських окупантів. Перед ударом безпілотник пролетів над "Донбас Ареною" та попрямував до району вокзалу.

Про це повідомили у 210-му окремому штурмовому полку. Військові оприлюднили у своєму Telegram-каналі відео польоту БпЛА та ураження ним цілі.

У підрозділі розповіли, що безпілотник подолав зони дії російських засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, щоб долетіти до Донецька. На шляху російські військові намагалися "протаранити" український БпЛА за допомогою FPV-дрона, проте той ухилився від атаки.

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Перед ураженням БпЛА пролетів над "Донбас Ареною". Після цього він захопив у приціл залізничний рухомий склад окупантів і уразив його в районі вокзалу Донецька. У полку пояснили, що удар завдали для порушення російської логістики.

Пролетів над ''Донбас Ареною'': український дрон уразив російську ціль в окупованому Донецьку. Відео

Над "Донбас Ареною" – до російської цілі: кадр із польоту українського дрона

Джерело: Скриншот

Українські військові також заявили, що настане день, коли вони обов'язково повернуться на "Донбас Арену" – уже на матч "Шахтаря".

"Дрон 210 ОШП завітав до Донецька. Перед тим, як вразити ціль, пролетів над легендарною "Донбас Ареною". Настане день, і ми обов'язково сходимо туди на матч FC SHAKHTAR!", – йдеться у повідомленні полку.

Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед них – об'єкт поблизу Донецька, призначений для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА.

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