Пролетів над ''Донбас Ареною'': український дрон уразив російську ціль в окупованому Донецьку. Відео

В окупованому Донецьку український ударний БпЛА уразив залізничний рухомий склад російських окупантів. Перед ударом безпілотник пролетів над "Донбас Ареною" та попрямував до району вокзалу.

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Про це повідомили у 210-му окремому штурмовому полку. Військові оприлюднили у своєму Telegram-каналі відео польоту БпЛА та ураження ним цілі.

У підрозділі розповіли, що безпілотник подолав зони дії російських засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, щоб долетіти до Донецька. На шляху російські військові намагалися "протаранити" український БпЛА за допомогою FPV-дрона, проте той ухилився від атаки.

Перед ураженням БпЛА пролетів над "Донбас Ареною". Після цього він захопив у приціл залізничний рухомий склад окупантів і уразив його в районі вокзалу Донецька. У полку пояснили, що удар завдали для порушення російської логістики.

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Українські військові також заявили, що настане день, коли вони обов'язково повернуться на "Донбас Арену" – уже на матч "Шахтаря".

"Дрон 210 ОШП завітав до Донецька. Перед тим, як вразити ціль, пролетів над легендарною "Донбас Ареною". Настане день, і ми обов'язково сходимо туди на матч FC SHAKHTAR!", – йдеться у повідомленні полку.

Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед них – об'єкт поблизу Донецька, призначений для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА.