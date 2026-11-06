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"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
3,2 т.
"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами
Український дрон. Джерело: Скриншот

У Росії виник дефіцит ракет для засобів протиповітряної оборони. Запаси боєкомплекту виснажуються через масовані атаки українських безпілотників.

Один із російських військових зізнався, що іноді їм залишається лише спостерігати, як дрони пролітають повз. Про це повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш".

Російська ППО не справляється з атаками українських дронів

За інформацією партизанського руху, агенти якого перебувають в одному із зенітно-ракетних полків 51-ї дивізії ППО Південного військового округу РФ, російські військові відчувають гострий дефіцит ракет для зенітних комплексів "Панцир-С" і систем протиповітряної оборони С-400.

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Як стверджують джерела руху, запаси боєприпасів стрімко скорочуються через регулярні масовані атаки українських ударних БПЛА і дронів-обманок. Російській ППО доводиться витрачати ракети на спроби перехопити ці цілі.

"Буває, що вже просто дивишся, як дрони пролітають, і нічого не можеш зробити. Почуваєшся абсолютно безпорадним", – наголосив один із військових РФ.

ППО РФ перекинули на захист Москви та захист резиденції Путіна

Разом з тим значну кількість ракет і десятки сучасних комплексів ППО передислокували з бойових позицій на Валдай для захисту резиденції глави Кремля Володимира Путіна та посилення оборони Москви.

"Південні регіони тим часом продовжують зазнавати ударів. Ослаблення ППО на цьому напрямі – один із чинників, що дозволяють українським безпілотникам успішно досягати цілей", – йдеться у повідомленні.

Так, за останні місяці уражені десятки стратегічних об'єктів російського ВПК та критичної інфраструктури, зокрема:

– Новошахтинський НПЗ у Ростовській області;

– завод "Атлант Аеро", що виробляє безпілотники та комплектуючі;

– Махачкалінський морський торговельний порт – важливий транспортно-логістичний вузол;

"Атеш" продовжують фіксувати проблеми у системі ППО та передавати інформацію Силам оборони України", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, уночі 6 листопада у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. Після них росіяни побачили кілька осередків пожеж. Ймовірно, під ударом опинився Афіпський НПЗ, здатний переробляти понад 6 млн тонн нафти на рік.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у ніч на 5 листопада, ударні безпілотники атакували російську Рязань. Під удар потрапили нафтопереробний завод і склад маркетплейсу Wildberries, де після вибухів спалахнули пожежі.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив займання на промислових об'єктах.

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