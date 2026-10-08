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"Просто в герб": ворожий дрон влучив у будівлю Запорізької ОВА. Фото

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 8,5 т.
"Просто в герб": ворожий дрон влучив у будівлю Запорізької ОВА. Фото
Голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної військової адміністрації у Запоріжжі, поціливши просто в Герб України. Після удару виникло задимлення, однак пожежі не сталося, люди не постраждали.

Про удар повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. Він зазначив, що російські військові влучили FPV-дроном у Герб України на будівлі адміністрації.

"Герб ми відновимо. А Запоріжжя було, є і буде українським!" – сказав Семікін.

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За словами голови ОВА, удар припав саме на державний символ на будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Після влучання зафіксували задимлення, але пожежі не було.

"Сьогодні росіяни влучили FPV-дроном у Герб України на будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Ворог може пошкодити наші державні символи. Але йому не знищити того, що за ними стоїть: нашу свободу, нашу державу та право жити на своїй землі", – заявив Семікін.

''Просто в герб'': ворожий дрон влучив у будівлю Запорізької ОВА. Фото

Росіяни влучили FPV-дроном у Герб України на будівлі. Джерело: Запорізька ОВА

Удар по місту

Цього ж дня російські війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, яких доправили до медичного закладу.

Згодом кількість травмованих зросла до п’яти. Серед них – дитина, неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків. Також удар пошкодив фасади багатоповерхових будинків поруч.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що окупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі. Серед постраждалих – працівники Червоного Хреста.

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