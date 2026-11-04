''Противник посилив свої позиції'': експерт оцінив, чи можуть окупанти форсувати Дніпро на Херсонщині

На лівобережжі Херсонщини російські війська скористалися гуманітарним перемир'ям у районі Олешок, щоб зміцнити позиції, поповнити запаси озброєння та боєприпасів і завести додаткові підрозділи. Це може призвести до посилення мінометних та артилерійських обстрілів Херсона найближчим часом.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Він оцінив, як дії окупантів вплинули на ситуацію на лівому березі Дніпра та чи можуть вони становити загрозу для правобережжя Херсонщини.

За словами експерта, Росія не вперше використовує режим припинення вогню для зміцнення своїх позицій. Цього разу такі дії охопили не лише район Олешок, а й прилеглі населені пункти на лівобережжі Херсонщини.

Російські війська доставили додаткові матеріально-технічні засоби, озброєння та боєприпаси, безпечно провели ротацію особового складу й завели на цю ділянку нові підрозділи.

Також окупанти подбали про захист своїх позицій: на окремих ділянках натягнули антидронові сітки, щоб убезпечити логістику, зокрема постачання артилерійських підрозділів, які діють на лівому березі Дніпра.

Водночас Селезньов вважає, що говорити про підготовку Росії до форсування річки на цій ділянці фронту немає підстав.

"Понад тисяча метрів, які розділяють лівий і правий береги, фактично зводять нанівець будь-які позитивні ймовірності для такого роду дій", – пояснив експерт.

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Він також згадав повідомлення про спроби російських диверсійно-розвідувальних груп висадитися на острові Корабел – одному з мікрорайонів Херсона. На його думку, українські захисники зможуть зупиняти такі спроби ще на початковому етапі.

Росіяни можуть вдатися до подібних операцій, проте не мають технічних можливостей зібрати достатньо сил і засобів, щоб створити плацдарм на правому березі Дніпра, зокрема в районі Корабела, зазначив Селезньов.

Він пояснив, що Дніпро є прозорим, тому будь-яке переміщення через річку, особливо значної кількості військових і техніки, буде помітним. Після цього по противнику зможе завдати удару українська артилерія.

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Водночас українські захисники також не гаяли часу під час перемир'я. Селезньов нагадав, що, за інформацією Сил оборони Півдня України, у цей період провели гуманітарні заходи та евакуювали жителів кількох населених пунктів, які тривалий час перебували під обстрілами російської артилерії та авіації.

Крім того, експерт припустив, що за час припинення вогню українські військові могли додатково укріпити оборонні рубежі в районі проведення гуманітарної операції.

Після того як Росія відмовилася продовжувати перемир'я в районі Олешок, інтенсивність артилерійських обстрілів може зрости, прогнозує Селезньов. Він також не виключає активізації ворожих диверсійно-розвідувальних груп, однак сумнівається, що такі дії дадуть окупантам бажаний результат.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Херсонському напрямку російські війська активізували спроби форсувати Дніпро та висаджуватися на островах у його гирлі, використовуючи туман. Для цього окупанти відправляють невеликі групи піхоти по двоє-троє військових, які, однак, зазнають втрат. Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" пояснив, що такими діями противник намагається створити локальні проблеми для українських захисників і змусити їх відволікати додаткові сили та ресурси.