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Провів 491 день на позиції без обох ніг: з'явились подробиці про піхотинця, якого вперше в історії евакуювали за допомогою гексакоптера

Іван ЧерленськийІван Черленський
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Провів 491 день на позиції без обох ніг: з'явились подробиці про піхотинця, якого вперше в історії евакуювали за допомогою гексакоптера
Костянтин Власенко розповів про 491 день на позиції та пережиті випробування. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Костянтин Власенко провів 491 день на позиції "Веретун", попри важкі поранення та втрату обох ступнів. У жовтні 2026 року його евакуювали за допомогою важкого гексакоптера, спеціально переобладнаного для порятунку поранених.

Про пережите, умови перебування в укритті та обставини евакуації Власенко розповів у розмові з військовим і журналістом Юрієм Бутусовим. Інтерв'ю опубліковане на його YouTube-каналі.

Як військовий опинився на позиції

Власенко долучився до війська добровільно, хоча спочатку його тривалий час не брали на службу. Згодом він опинився на позиції "Веретун", облаштованій у бетонній дренажній трубі.

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Укриття було розраховане на двох військових. Усередині вони облаштували місце для приготування їжі та поступово пристосувалися до непростих умов.

Спочатку позицію утримували двоє побратимів. Однак згодом товариш Власенка загинув від удару російського дрона, і боєць залишився сам.

Російські дрони унеможливили ротацію

Перебування Власенка на позиції затягнулося через посилення атак російських безпілотників. Українські військові намагалися провести ротацію, однак дістатися до укриття не змогли. Безуспішними виявилися й спроби забрати тіла загиблих побратимів.

За словами бійця, його намагалися замінити лише один раз. Усвідомивши, наскільки небезпечний шлях до позиції, він попросив побратимів більше не ризикувати заради його евакуації.

"То я сказав, що не треба за мною йти. То я краще, хай один загину", – розповів Власенко.

Як боєць пережив втрату обох ступнів

Під час перебування на позиції Власенко дістав осколкові поранення та втратив обидві ступні. Одну з них йому довелося ампутувати власноруч.

"Поклав на цеглу. Взяв ножа… Сльози текли. Треба було різати. Відрізав", – пригадав захисник.

Попри важкі випробування, Власенко намагався триматися. Підтримку йому давали передачі від дружини, а також книжка американського письменника Стівена Кінга, яку він читав на позиції. Командування теж надсилало необхідні речі та цигарки.

Один із весняних епізодів особливо запам'ятався військовому. Коли після холодів потеплішало, він поповз по провізію й побачив біля своїх ніг близько 200 великих помаранчевих метеликів із чорними візерунками.

"Думаю: "Боже, з моїх ніг ще й метелики вийшли", – розповів Власенко.

Провів 491 день на позиції без обох ніг: з'явились подробиці про піхотинця, якого вперше в історії евакуювали за допомогою гексакоптера

Костянтин Власенко після евакуації проходить лікування та реабілітацію. Джерело: Скриншот з відео Бутусова

Для порятунку переобладнали важкий дрон

Через активність російських безпілотників і заміновану місцевість евакуювати Власенка за допомогою наземних роботизованих комплексів не вдавалося. Тож військові взялися шукати альтернативний спосіб вивезти пораненого з позиції.

До операції долучилися фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади, представники інших підрозділів і виробник безпілотників Gurzuf Defence.

Для евакуації використали важкий гексакоптер українського виробництва, який зазвичай застосовують для скидання боєприпасів і доставки вантажів. Компанія Gurzuf Defence безкоштовно надала апарат для виконання завдання.

Перед вильотом військові спільно з виробником випробували дрон і підготували його до транспортування пораненого. Вони впровадили технічні рішення, які мали забезпечити стійкість гексакоптера в повітрі та запобігти перевертанню й надмірному розгойдуванню.

Керував безпілотником оператор безпілотних літальних апаратів 30-ї окремої механізованої бригади. Операція завершилася успішно – Власенка вдалося евакуювати безпосередньо з позиції.

Провів 491 день на позиції без обох ніг: з'явились подробиці про піхотинця, якого вперше в історії евакуювали за допомогою гексакоптера

Українські військові провели унікальну операцію з порятунку пораненого бійця. Джерело: Скриншот

Провів 491 день на позиції без обох ніг: з'явились подробиці про піхотинця, якого вперше в історії евакуювали за допомогою гексакоптера

Евакуація пораненого бійця 30-ї ОМБр за допомогою гексакоптера. Джерело: Скриншот

Як писав OBOZ.UA, українські військові вперше в історії евакуювали пораненого безпосередньо з позиції за допомогою важкого гексакоптера. До операції долучилися бійці 30-ї та 14-ї окремих механізованих бригад, 92-ї окремої штурмової бригади, представники 10-го армійського корпусу та компанія Gurzuf Defence.

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