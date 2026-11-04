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Причетні до війни: у ГУР розкрили дані російських інститутів і науковців, які працюють на ВПК

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
1,1 т.
Причетні до війни: у ГУР розкрили дані російських інститутів і науковців, які працюють на ВПК
У ГУР розкрили дані російських інститутів і науковців, які працюють на ВПК. Джерело: ГУР МО України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про російські установи, інженерів і науковців, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс. Дані опубліковано в спеціальному розділі "Інженери агресії" на порталі War&Sanctions.

До переліку увійшли провідні заклади вищої освіти Росії, які готують кадри для ВПК, а також мають чинні угоди про співпрацю з виробниками озброєння. Про це йдеться в повідомленні ГУР МО України.

Які виші РФ потрапили в поле зору розвідки

Крім підготовки кадрів для ВПК, такі установи навчають операторів БПЛА для російської армії, а також проводять дослідження та розробки у сфері технологій військового та подвійного призначення.

Серед ключових установ у матеріалі зазначені:

Сколтех – залучений до розробки протиобліднювальних покриттів для безпілотників і технологій виробництва турбінних лопаток авіаційних двигунів.

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Московський фізико-технічний інститут (МФТІ) – розробляє системи комп'ютерного зору у партнерстві з холдингом "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

Чуваський державний університет ім. І. М. Ульянова – готує інженерно-технічні кадри для АТ "ВНДІР-Прогрес" (виробника завадозахищених навігаційних модулів "Комета" для російських ракет і БПЛА), а також реалізує спільні з підприємством науково-дослідні та інноваційні проєкти.

Зв'язки з міжнародною науковою спільнотою

В українській розвідці наголошують, що наукові співробітники більшості зазначених закладів уже ставали фігурантами попередніх публікацій, зокрема через продовження співпраці з міжнародною науковою спільнотою.

Додатково до списку включили 13 російських інженерів і науковців, які ведуть розробки у сфері бортового управління для військової авіації, машинного зору, роботизованих комплексів і турбореактивних двигунів. Деякі з них досі публікують праці в міжнародних виданнях у співавторстві з іноземними колегами, а також входять до міжнародних організацій і комітетів.

Чому це критично

Результати такої міжнародної взаємодії згодом використовують для розвитку технологій у РФ. В умовах повномасштабної війни їхнім головним споживачем є російський ВПК:

– технології машинного зору застосовують для ударних БПЛА;

– нові розробки гвинтів використовуються для армійської авіації;

– інтегральні схеми впроваджуються в бортові системи крилатих ракет.

В українській розвідці наголосили, що будь-який суб’єкт у РФ, причетний до створення технологій військового та подвійного призначення, є законною ціллю для запровадження санкцій, а світова наукова спільнота має повністю припинити співпрацю з російськими вченими та дослідницькими інститутами.

Нагадаємо, результат проміжних виборів у США може суттєво вплинути на війну Росії проти України. Якщо президент Дональд Трамп вийде з них ослабленим (тобто якщо демократи отримають більшість принаймні в одній із палат Конгресу), країна-агресор РФ може скористатися цим для пошуку шляхів подальшого пом’якшення американських санкцій проти Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп назвав дурнями тих, хто радив йому запровадити нові санкції проти Російської Федерації. Він пояснив це тим, що тоді росіяни не звільнили б Стівена Габбарда, американського вчителя, затриманого окупантами в Ізюмі у 2022 році.

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