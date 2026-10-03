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Прикордонники відбили у ворога 10 кв. км на Харківщині. Відео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
Прикордонники відбили у ворога 10 кв. км на Харківщині. Відео
Бійці "Форпосту" поступово перехоплювали ініціативу

Бійці бригади Державної прикордонної служби України "Форпост" повернули під контроль понад 10 квадратних кілометрів території на Харківщині. Захисники виявляли та знищували російські піхотні групи, які намагалися проникнути в тил українських позицій.

За цей час було знищено понад сотню російських військових, ще семеро – потрапили в полон. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Деталі операції

Бригада "Форпост" зайняла визначену їй ділянку оборони у Харківській області 10 червня. На той час ситуація на відтинку фронту вже тривалий період залишалася досить складною. Окупанти регулярно атакували передові позиції, били по логістичних маршрутах і намагалися ускладнити постачання українських підрозділів.

Не досягнувши бажаного результату під час відкритих штурмів, ворог почав застосовувати тактику малих піхотних груп. Військові РФ намагалися непомітно просочуватися між українськими позиціями, виходити в тил і накопичуватися в укриттях, після чого використовували їх як вихідні точки для подальших атак.

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Проте бійці "Форпосту" поступово перехоплювали ініціативу на цьому напрямку. Прикордонники проводили розвідку, виявляли місця перебування російських військових і завдавали по них ударів, після чого переходили до штурмових дій.

Прикордонники відбили у ворога 10 кв. км на Харківщині. Відео

Військові РФ намагалися непомітно просочуватися між українськими позиціями. Джерело: Скриншот

Крок за кроком вони знищували ворожі групи, вибивали їх з укриттів та повертали під контроль раніше втрачені ділянки території.

Прикордонники відбили у ворога 10 кв. км на Харківщині. Відео

Бійці "Форпосту" поступово перехоплювали ініціативу. Джерело: Скриншот

Результати операції

За чотири місяці бойової роботи у власній смузі бригадою "Форпост" було:

– повернуто під контроль понад 10 квадратних кілометрів території;

– знищено 118 військовослужбовців противника;

– семеро взято в полон.

Прикордонники відбили у ворога 10 кв. км на Харківщині. Відео

Бійці "Форпосту" поступово перехоплювали ініціативу. Джерело: Скриншот

"Робота триває", – наголосили захисники.

Прикордонники відбили у ворога 10 кв. км на Харківщині. Відео

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Як писав OBOZ.UA, раніше командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, що у рамках операції "Вівальді" військові звільнили три села на Донеччині. Окупантів вибили з Нового, Рідкодуба та Катеринівки, армія РФ втратила близько 2 000 особового складу.

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