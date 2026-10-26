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"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
3,0 т.
"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото
Окупанти ударили по одному з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго

Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині обірвалося життя працівника ДТЕК Енерго Віталія Щербини. Безпілотник влучив у робоче авто, в якому перебував чоловік.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "ДТЕК Павлоградвугілля". Віталій майже 30 років присвятив професії водія.

РФ убила ще одну ні в чому не винну людину

Як поінформували у компанії, окупанти ударили по одному з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго у Дніпропетровській області у ніч на 25 жовтня.

''Присвятив професії 29 років'': Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото

Чоловік загинув в привиконані робочих обов'язків. Джерело: Facebook/ДТЕК Павлоградвугілля

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Віталій Щербина загинув під час виконання службових обов'язків: дрон поцілив саме у його робочу автівку.

"Віталій присвятив професії водія 29 років, із них 18 працював на підприємстві ДТЕК Енерго. Останнім часом керував великовантажним автомобілем", – йдеться у повідомленні.

На роботі чоловіка цінували за високий професіоналізм, відповідальність і сумлінне ставлення до своєї справи. Його досягнення неодноразово відзначали нагородами компанії. У чоловіка залишилися син і донька.

"ДТЕК Енерго висловлює щирі співчуття родині, близьким і колегам Віталія Щербини. Світла пам’ять загиблому", – зазначається у повідомленні.

''Присвятив професії 29 років'': Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, У Кривому Розі черговий ворожий удар баражуючим боєприпасом типу "Бандероль" по промисловому підприємству в Покровському районі обірвав життя двох працівників. Однією з жертв російської агресії став 36-річний Володимир Чепурний.

Як писав OBOZ.UA, в Ірпені Київської області російська терористична армія вбила 32-річну жінку. У неї залишилися дві маленькі доньки віком п’ять і сім років. Російська ракета повністю знищила будинок, де мешкала родина.

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