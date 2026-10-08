Приціл на енергетиці: Росія адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору – ISW

Російські окупаційні війська впроваджують нову схему нанесення атак, адаптуючи безпілотники з реактивними двигунами. Це технологічне оновлення дозволяє окупантам концентрувати масовані удари крилатими та балістичними ракетами на вузькому переліку конкретних цілей без істотного збільшення витрат на ракетне озброєння.

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Якщо раніше атаки розподілялися по широкій географічній території, то зараз російська армія перейшла до запуску численних, масованих хвиль дронів і ракет по обмеженій кількості об’єктів. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).

Суть нової тактики агресора

Путінські війська намагаються перевантажити та придушити локалізовану українську систему протиповітряної оборони, знищуючи ключові об’єкти інфраструктури.

Прикладом такої високої щільності вогню стала серія атак у ніч на 7 жовтня, коли лише по Кременчуку в Полтавській області, а також Олександрії та Світловодську в Кіровоградській області було випущено близько 30 крилатих ракет.

Чому БПЛА стали небезпечнішими

Завдяки реактивним двигунам нові модифікації "Гераней" здатні долати українську ППО на більшій оперативній глибині та з більшою надійністю, ніж їхні звичайні поршневі аналоги.

Саме ці безпілотники пробивають коридори та відволікають сили ППО, що дозволяє окупантам оперативно формувати та концентрувати великі ударні пакети з крилатих і балістичних ракет, що запускаються кількома послідовними хвилями.

Підготовка до зимової кампанії

Експерти та військові оглядачі зазначають, що поточна адаптація є підготовкою Росії до масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України під час майбутньої зимової кампанії 2026–2027 років.

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Застосовувана тактика спрямована на те, щоб зробити життя в українських містах нестерпним, завдати максимальної шкоди економіці та підірвати моральний дух населення. Втім, подібні спроби робилися й у попередні роки й не принесли агресору бажаного результату.

Що потрібно Україні для захисту

Для ефективного відбиття оновленої загрози Україні потрібен комплексний підхід. Аналітики ISW зазначають, що необхідна розробка, виробництво та закупівля економічно ефективних засобів протидії реактивним дронам, щоб не витрачати на них дорогі зенітні ракети.

Головні історії дня

Критично важливими залишаються поставки американських ЗРК Patriot для перехоплення балістичних ракет, а також інших систем ППО для створення ешелонованого та різнорідного захисту українського неба.

Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед убитих росіянами людей є діти.

Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, з ночі під ударом також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.