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Прийшла до школи отримати хліб: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
543
Прийшла до школи отримати хліб: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото
Загибла внаслідок російського авіаудару по підземній школі в Комишувасі Любов Краснова. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Facebook/Їх УБИЛА росія/ NoirPhoenix/Pexels

Унаслідок російського авіаудару по підземній школі в селищі Комишуваха Запорізької області загинула 74-річна Любов Краснова. 2 листопада жінка прийшла до навчального закладу, щоб отримати гуманітарний хліб, однак саме в це місце російські війська скинули авіабомби.

Про загибель жінки повідомили на Facebook-сторінці "Їх УБИЛА росія". Там розповіли, що Любов Григорівна народилася 17 травня 1952 року, до виходу на пенсію працювала в місцевому магазині та доглядала за чоловіком, який не міг самостійно пересуватися.

Що відомо про загиблу

Історією родини також поділилася онука загиблої Валерія Краснова. За її словами, пошуки рідних ускладнюються через те, що російські війська продовжують обстрілювати селище.

Прийшла до школи отримати хліб: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Загибла Любов Краснова. Джерело: Facebook/Їх УБИЛА росія

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Жінка розповіла, що поки не змогла навіть упізнати тіло бабусі серед загиблих, яких доправили до моргу. Для цього необхідні попередній запис і домовленість зі слідчим СБУ.

"Ще дуже багато людей не дістали і живих серед них, на жаль, немає. Це я знаю від очевидців. Пошукові роботи сильно затягуються через те, що Росія продовжує постійні обстріли селища", – написала онука.

Водночас її мати залишається в Комишувасі поруч із чоловіком, який потребує постійного догляду.

"Я просто хочу для початку знайти свою бабусю і достойно її поховати", – додала Валерія.

Прийшла до школи отримати хліб: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Загибла Любов Краснова. Джерело: Facebook/Їх УБИЛА росія

Що відомо про російський удар по Комишувасі

Нагадаємо, 2 листопада російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по підземній школі в селищі Комишуваха Запорізької області. На момент атаки там перебували мирні жителі, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.

Прийшла до школи отримати хліб: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Наслідки російського удару по Комишувасі. Джерело: ДСНС Запоріжжя

Після обстрілу будівля зазнала значних руйнувань, під завалами опинилися люди. Російські пропагандисти згодом оприлюднили відео удару, фактично вихваляючись атакою на об'єкт, де перебували цивільні.

Як писав OBOZ.UA, внаслідок російського авіаудару по підземній школі в Комишувасі Запорізької області загинули 37 людей. Ще 59 осіб вважалися зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії тривала, попри постійні російські обстріли селища.

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