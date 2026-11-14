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Прийшов вбивати українців: на Харківщині ліквідували російського поета і філософа, який воював за Путіна

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
984
Прийшов вбивати українців: на Харківщині ліквідували російського поета і філософа, який воював за Путіна
Ліквідовано окупанта Михайла Бойка з Москви

В Україні ліквідований черговий окупант – Михайло Бойко. До того, як вирушити воювати в розв’язану Росією агресивну війну проти України, він здобув певну популярність як мистецтвознавець, критик, поет і літератор, автор 12 книг і десятків наукових статей.

В Україну як загарбник Бойко вирушив добровольцем, його було вбито на початку листопада на Куп’янському напрямку. Про ліквідацію окупанта написав український офіцер Анатолій Штефан.

Ліквідований поет-окупант із РФ

"Успішно демобілізований старший лейтенант Бойко Михайло", – написав Штефан у своєму Telegram-каналі.

Прийшов вбивати українців: на Харківщині ліквідували російського поета і філософа, який воював за Путіна

Михайла Бойка ліквідовано на Харківщині. Джерело: росЗМІ

Пропагандист, поет і літератор вирушив на війну добровольцем. До "перекваліфікації" на воєнного злочинця він працював завідувачем відділу публіцистики щотижневика "Литературная Россия", викладав на літературних курсах при Московській міській організації Спілки письменників Росії, співпрацював із Російським інститутом культурології та Державним літературним музеєм.

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Відомо, що народився він у 1979 році в Москві. Закінчив фізичний факультет МДУ. А в 2014 році захистив кандидатську дисертацію з мистецтвознавства.

Бойко видав 12 книжок і понад 30 наукових статей. Публікуватися почав ще у студентські роки. За даними росЗМІ, розробив два філософські підходи, які назвав "нігілісофією" та "алгософією".

Однак накоплених за 47 років життя знань і безлічі прочитаних книжок Бойку не вистачило, щоб навчитися відрізняти добро від зла, а правду від брехні, тому у 2023 році він добровольцем приєднався до окупаційної армії РФ.

У лютому 2026 року Бойка було поранено, у червні того ж року нагороджено медаллю Жукова.

Як повідомив головний редактор "Литературной России" Вячеслав Огрызко, на початку листопада його колишній підлеглий зник на Харківщині.

"3 листопада з нами перестав виходити на зв’язок наш друг Михаил Бойко. Воїн-доброволець. Старший лейтенант. Командир взводу", – заявив він.

12 листопада тіло окупанта знайшли в морзі в Ростові-на-Дону.

"Мішу впізнали. Він тепер уже не вважається зниклим безвісти. Наш Міша загинув", – заявив Огрижко.

Як писав OBOZ.UA, кількість російських військових, які загинули у війні проти України, до серпня сягнула приблизно 550 тисяч осіб. Ці дані містяться в масиві інформації Росстату, отриманому внаслідок кібератаки на російську статистичну службу.

За підрахунками Financial Times, якщо темпи смертності, зафіксовані в січні, зберігатимуться протягом року, до кінця грудня кількість загиблих може зрости до 650 тисяч.

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