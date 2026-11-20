У селі поблизу Бурштина на Івано-Франківщині російська ракета пробила дах житлового будинку, пролетіла через приміщення та зупинилася на кухні. Боєприпас не здетонував, що й врятувало мешканців від значно трагічніших наслідків.

Відео дня

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. На кадрах видно наслідки влучання ракети в оселю та масштаб руйнувань усередині будинку.

Ракета пробила покрівлю, пошкодила один із поверхів, зокрема дитячу кімнату, після чого опинилася на кухні.

У приміщенні серед уламків залишилися речі та дитячі іграшки.

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Боєприпас, попри падіння всередині житлового будинку, не вибухнув. Інформації про постраждалих немає.

На оприлюднених відео можна побачити пошкоджені конструкції будинку, пробиті перекриття та наслідки падіння ракети.

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