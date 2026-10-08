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Путін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The Telegraph

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
icon 3,1 т.
Путін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The Telegraph
Володимир Путін доручив Сергію Суровікіну паралізувати столицю та розділити місто на дві частини. Джерело: Колаж OBOZ.UA/РосЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін нібито доручив генералу Сергію Суровікіну зруйнувати мости Києва, щоб паралізувати столицю та розділити місто на дві частини. Йдеться про сім мостів через Дніпро, які є важливими для автомобільного та залізничного сполучення столиці.

Про це у своїй колонці для The Telegraph пише військовий експерт та полковник у відставці Гаміш де Бреттон-Гордон. За його оцінкою, знищення мостів могло б мати серйозні наслідки для транспортного сполучення Києва та північної частини України.

Навіщо Кремлю удари по Києву

Автор зазначає, що Росія може намагатися змінити ситуацію на фронті через тиск на українське цивільне населення. Він пов'язує це з проблемами російського наступу на Донбасі, зокрема в районах Покровська та Лимана, а також із великими втратами армії РФ.

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За оцінкою де Бреттон-Гордона, Москва стикається і з проблемою поповнення особового складу. При цьому нова масштабна мобілізація сотень тисяч росіян могла б створити для Кремля політичні ризики, тому Путін, як вважає експерт, може шукати інші способи вплинути на перебіг війни.

Експерт проводить паралель із Сирією, де Суровікін командував російськими силами та був пов'язаний із масштабними ударами по містах. На його думку, Москва може намагатися повторити тактику залякування цивільного населення, щоб змусити українців вимагати від влади припинення війни.

Росія посилює тиск на столицю

Також наголошується, що Київ уже перебуває під майже безперервними атаками. Автор зазначає, що лише в один із вівторків у столиці було оголошено 18 повітряних тривог, а російські ракети та безпілотники завдавали ударів по місту та цивільній інфраструктурі.

Окремою проблемою де Бреттон-Гордон називає дефіцит засобів протиповітряної оборони України. Особливо складною є ситуація із дорогими ракетами-перехоплювачами для систем Patriot, через що Росія, як стверджує експерт, адаптує тактику та дедалі більше намагається виводити з ладу інфраструктуру, необхідну для функціонування українських міст.

На думку автора, західні країни мають збільшити постачання Україні ракет ППО, радарів, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Він також закликав розглянути можливість використання сил НАТО для захисту українського цивільного населення та критичної інфраструктури, хоча й наголошує, що це не обов'язково має означати створення традиційної безпольотної зони.

Де Бреттон-Гордон робить висновок, що Росія намагається перенести війну на територію, де, як вважає Кремль, матиме перевагу – у боротьбу на виснаження цивільного населення. На його думку, Захід має продемонструвати готовність підтримувати Україну та захищати її міста, а не дозволяти Росії домагатися своїх цілей масованими ударами.

Нагадаємо, Служба безпеки України ідентифікувала Сергія Суровікіна серед російських генералів, причетних до планування та підготовки ракетного удару по Кривому Рогу у червні 2023 року. За даними слідства, на той момент він очолював повітряно-космічні сили РФ та погодив завдання для удару по цивільній інфраструктурі міста.

Як писав OBOZ.UA, 7 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву, внаслідок якого наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці. Зокрема, в Оболонському та Шевченківському районах сталися влучання по нежитловій забудові, у Подільському було пошкоджено складські приміщення, а в Дарницькому районі спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу.

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