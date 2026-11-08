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Путін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNN

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
3,9 т.
Путін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNN
Росія змінила тактику масованих атак на Україну. Джерело: Getty Images

Зіткнувшись із неможливістю досягти значних успіхів на передовій, Кремль кардинально змінив тактику. Напередодні зимових холодів Росія різко збільшила масштаби й інтенсивність атак по території України.

Агресор зосередився на тотальному руйнуванні економічного потенціалу та цивільної інфраструктури України. Про це пише CNN.

Зміна воєнної стратегії Кремля

Експерти зазначають, що затяжні й малоефективні наступальні операції змусили російське керівництво шукати альтернативні шляхи тиску на Київ. На думку аналітика New Eurasian Strategies Centre Джона Лоу, успішні дії ЗСУ в літній період остаточно переконали диктатора Володимира Путіна в тому, що лише лобовими штурмами переломити перебіг війни не вдасться. Головним інструментом впливу тепер стало систематичне знищення української економічної основи.

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В аналітичній групі ACLED наголошують, що кампанія проти енергетики розпочалася значно раніше й із більшою силою, ніж у попередні роки. На тлі зростання інтенсивності ударів із 3650 у січні до 5532 у жовтні поточного року стрімко зростає кількість жертв серед мирного населення. З початку 2026 року внаслідок обстрілів загинуло понад 2700 українських громадян, що можна порівняти зі статистикою перших місяців повномасштабного вторгнення.

Цілеспрямований удар по бізнесу

Російське командування суттєво розширило список пріоритетних цілей. Якщо раніше основний удар припадав на критичні вузли енергосистеми, то зараз руйнуванню піддається весь логістичний і промисловий ланцюг країни.

Систематичних атак зазнають об’єкти експорту на Дунаї та в Чорному морі, а також ключові залізничні магістралі. Також завдаються удари по елеваторах, зерносховищах і сільськогосподарських активах, що позбавляє країну важливих валютних надходжень, руйнуються сталеливарні підприємства, промислові склади й великі торговельні центри.

Як зазначає дослідник ACLED Крістіан Влас, знищення виробничих потужностей і торговельних майданчиків безпосередньо підриває податкову базу держави, позбавляє громадян зарплат і створює численні кризи в суміжних галузях. Представниця Інституту вивчення війни Катерина Степаненко також звертає увагу на зміну часу атак: перенесення ударів на денний час спрямоване на дезорганізацію ділової активності й паралізацію нормального життя міст.

Небезпечний момент конфлікту

Посилення економічного тиску в поєднанні з наближенням зими створюють важкі умови для населення. За даними Міжнародного комітету порятунку, брак засобів до існування змушує людей вдаватися до крайніх заходів. У прифронтових районах фермери змушені обробляти заміновані поля, ризикуючи життям заради збереження бодай якогось джерела доходу.

Європейські партнери, як наголошують аналітики, не завжди повною мірою оцінюють глибину кризи. Накопичена втома суспільства та колосальне навантаження на державні фінанси роблять нинішній етап війни надзвичайно критичним для України.

Раніше експерти заявляли, що передача Україні далекобійного озброєння, зокрема американських ракет Tomahawk і німецьких Taurus, дасть Силам оборони змогу уражати ключові об’єкти на території РФ і послабити здатність окупантів завдавати масованих ударів.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада російські війська атакували дронами Хмельницький. В обласному центрі пошкоджено приватні житлові будинки, а в багатоповерхівках вибито вікна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вдень 7 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області. Під ворожу атаку потрапили Кременчук і Градизька громада. Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів зазнали поранень.

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