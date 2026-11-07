Путін пригрозив знищити всю інфраструктуру України, якщо Київ не погодиться на умови РФ – FT

Російський диктатор Володимир Путін зосередився на відновленні переваги РФ за допомогою "жорстокої зимової кампанії" ударів по обʼєктах енергетики України. Ба більше, він пригрозив знищити всю українську інфраструктуру, якщо Київ не погодиться на умови Москви. Йдеться про відмову від територій Донбасу, які перебувають під контролем України.

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Про це пише Financial Times із посиланням на співрозмовників, залучених до непублічних зусиль із припинення війни. Вони вважають малоймовірним, що переговори в Абу-Дабі приведуть до будь-якого значущого перемир’я.

Одне джерело зазначило, що російський диктатор розглядає свої авіаудари як відповідь на атаки українських дронів на нафтопереробні заводи та комерційні склади в Росії (Wildberries та Ozon – Ред.) цього літа. Він також звинувачує Київ у зриві попередніх припинень вогню.

"Я знищу всю вашу інфраструктуру, якщо ви не погодитесь. До наступного року в України не залишиться жодної інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції… будуть знищені", – сказав другий співрозмовник FT, передаючи позицію Путіна.

Очільник РФ вимагає від України віддати решту території східного Донбасу як попередню умову для припинення вогню. За словами другого співрозмовника, він розраховував на подальші територіальні поступки з боку України в обмін на будь-які гарантії безпеки, надані країнами НАТО в рамках можливої угоди.

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За словами одного зі співрозмовників видання, у РФ розглядали зміну фокусу з територіальних питань на гарантії безпеки як спосіб ще більше затягнути переговори, одночасно послаблюючи військові позиції України.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія пов’язує територіальні питання із завершенням війни в Україні та гарантіями безпеки. Київ готовий обговорювати можливі компроміси, однак такі рішення потребують переговорів на рівні лідерів держав, заявив президент Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що питання територій є принциповим для України й не може бути вирішене лише під час попередніх консультацій.