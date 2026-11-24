Росія розраховує використати зимовий період, щоб посилити тиск на Україну та змусити її піти на територіальні поступки.Серед головних цілей російських атак – Київ, Дніпро, Одесу, Харків і Запоріжжя.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Bloomberg. Глава держави також оприлюднив фрагмент розмови в Telegram-каналі.

Російський диктатор Володимир Путін розраховує досягти своїх цілей не лише на полі бою, а й через виснаження українського населення постійними ударами по критичній інфраструктурі.

"Путін розраховує зламати Україну. Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Запоріжжя – передусім ці міста. Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу", – наголосив президент.

Українська розвідка має відповідні дані про плани Кремля. Росія розширює перелік цілей для атак, окрім енергетичних об’єктів, під ударами опиняються системи водопостачання та мости через Дніпро в Києві.

Окремо глава держави звернув увагу на проблеми з американською військовою допомогою. Наразі затримується постачання 48 ракет-перехоплювачів для систем Patriot, оскільки відповідний пакет досі не отримав дозволу міністра оборони США Піта Гегсета.

Президент закликав союзників забезпечити Україну необхідними ракетами щонайменше на весь грудень.

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"Дуже неприємно, що під час різних розмов про те, як закінчити війну, Starshield то працює, то є обмеження, ракет для "Петріотів" не тільки стає менше, а і є ще якісь кроки, через які нема поставок", – заявив Зеленський.

Обмеження на використання супутникового зв’язку Starshield компанії SpaceX залишаються чинними на тимчасово окупованих територіях. Це створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що така ситуація на тлі переговорів про завершення війни ставить США у складне політичне становище.

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"Політично це виглядає так, ніби вона рухається в одному курсі з тим, що хоче Путін: змусити Україну до невигідних компромісів", – сказав президент.

В інтерв’ю Bloomberg Зеленський також заявив, що в разі відсутності прийнятної для України мирної угоди Київ звернеться до нового складу Конгресу США з вимогою посилити тиск на Росію.

Зокрема, Україна розраховує на масштабний пакет військової допомоги та посилення санкцій проти Москви. Президент висловив сподівання, що такі кроки змусять Кремль серйозніше поставитися до переговорів.

Україна прагне завершення війни, однак не погодиться на мир ціною односторонніх поступок.

"Ми дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України", – підкреслив Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф наполягають на підписанні мирної угоди до січня. Через це до України можуть висунути вимоги значних поступок.