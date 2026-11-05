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Путін засекретив обсяги нафтопереробки в Росії: у ГУР розкрили, що намагається приховати Кремль

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
2,4 т.
Путін засекретив обсяги нафтопереробки в Росії: у ГУР розкрили, що намагається приховати Кремль
Удари по НПЗ і ВПК Росії. Джерело: Міністерство оборони України.

Російський диктатор Володимир Путін офіційним указом закрив доступ до даних про виробництво нафтопродуктів у Росії. За даними української розвідки, агресор намагається приховати критичні наслідки ударів Сил оборони України по російській інфраструктурі.

Удари по НПЗ та інших подібних об’єктах завдали багатомільярдних збитків і поставили РФ перед загрозою гострого дефіциту пального, але в Кремлі й далі створюють видимість, що "ситуація під контролем". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Втрата потужностей і транспортний колапс

Українські удари по НПЗ завдали нищівного удару по ключових переробних потужностях РФ. Із 38 основних російських НПЗ 15 повністю виведено з ладу, а ще 12 вимушено скоротили виробництво. У результаті загальні обсяги переробки нафти на цих підприємствах обвалилися на 55,4%.

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Найважча ситуація склалася в європейській частині РФ (Приволзькому, Центральному та Південному округах). На зупинених там гігантах, таких як Московський НПЗ, Рязанська НПК, Славнефть-ЯНОС і Киришинефтегазсинтез, сукупно припадало близько 33% усієї нафтопереробки країни.

Наразі робота триває на віддалених НПЗ (Омському, Ачинському, Хабаровському та інших), які забезпечують близько 24% загального обсягу. Однак компенсувати за їхній рахунок дефіцит пального не вдається.

Збитки та відчайдушна спроба приховати реальність

Спроби перерозподілити навантаження не рятують РФ від зриву експортних контрактів і нездатності задовольнити внутрішні потреби в пальному. Удари Сил оборони України вже завдали російській нафтовій галузі прямих збитків на суму понад 23,2 млрд доларів, що фактично можна порівняти з її річним доходом за 2025 рік ($26,6 млрд).

Додаткові витрати на відновлення обладнання в умовах міжнародних санкцій оцінюють ще в $20 млрд. За цих умов 28 вересня Путін підписав указ № 686, остаточно засекретивши дані про нафтопереробку. У ГУР наголошують, що головна мета Кремля – заблокувати незалежний моніторинг галузі та маніпулювати даними, зокрема про виробництво дизельного пального перед іноземними покупцями російської нафти.

Нагадаємо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. У місті пролунала серія гучних вибухів, після яких у районі об'єктів промислової інфраструктури почалися сильні пожежі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 4 листопада у російській Адигеї пролунали вибухи. У місті Адигейськ під удар БПЛА потрапив логістичний центр Ozon. На об’єкті спалахнула пожежа, ураження підтвердили пресслужба компанії та регіональна влада.

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