Собака, що гавкає – не кусає. Поки всі налякані заявами путіна про застосування ядерної зброї, я нагадаю, що путін завжди говорить про ядерну зброю, коли отримує по морді.

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Так було, коли ЗСУ звільняли Херсон. Так було, коли проводилася Харківська операція.

І зараз, коли на Лимані у нього "отріцатєльний рост", а можливе вторгнення в Естонію виглядає сумнівним з точки зору результату, путін починає говорити про ядерку.

Треба правильно розуміти адресата цих ядерних лякалок – це західні навіть не політики, а обивателі. Ті самі виборці Навроцького чи AfD, які хотіли б розплатитися з путіним Україною, щоб їх не чіпали.

Для нас у виступі путіна немає нічого нового і страшного, бо армія з перших днів воює з росією, усвідомлюючи, що росія має ядерну зброю і може її застосувати.

Єдиний висновок, який важливо розуміти – у путіна все йде не по плану. Бо знову доводиться доставати ядерну лякалку.