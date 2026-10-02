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Блог

Сергій Марченко, експерт
Сергій Марченко, експерт

Експерт ринку праці

War / Думки
Time to read1 хв
icon 1,7 т.
Блог |

Путін завжди говорить про ядерну зброю, коли отримує по морді

Путін завжди говорить про ядерну зброю, коли отримує по морді
Ілюстративне зображення

Собака, що гавкає – не кусає. Поки всі налякані заявами путіна про застосування ядерної зброї, я нагадаю, що путін завжди говорить про ядерну зброю, коли отримує по морді.

Так було, коли ЗСУ звільняли Херсон. Так було, коли проводилася Харківська операція.

І зараз, коли на Лимані у нього "отріцатєльний рост", а можливе вторгнення в Естонію виглядає сумнівним з точки зору результату, путін починає говорити про ядерку.

Треба правильно розуміти адресата цих ядерних лякалок – це західні навіть не політики, а обивателі. Ті самі виборці Навроцького чи AfD, які хотіли б розплатитися з путіним Україною, щоб їх не чіпали.

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Для нас у виступі путіна немає нічого нового і страшного, бо армія з перших днів воює з росією, усвідомлюючи, що росія має ядерну зброю і може її застосувати.

Єдиний висновок, який важливо розуміти – у путіна все йде не по плану. Бо знову доводиться доставати ядерну лякалку.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сергія Марченка
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