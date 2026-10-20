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"Путіна дезінформують": Буданов спростував інформацію про окупацію Росією Добропілля

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
1,3 т.
"Путіна дезінформують": Буданов спростував інформацію про окупацію Росією Добропілля
Буданов спростував "окупацію" Добропілля. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Добропілля Донецької області залишається під контролем України. Попри неправдиві заяви російського командування про жодне "захоплення" цього українського міста не йдеться.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Він зазначив, що російський генерал свідомо набрехав очільнику Кремля Володимиру Путіну про окупацію Добропілля та поставив підлеглим завдання за будь-яку ціну продемонструвати цей "успіх".

Путіну уже прозвітували про "захоплення" Добропілля

За словами Буданова, російський генерал Андрій Іванаєв, який є командувачем угруповання військ "Центр" Збройних сил РФ, свідомо дезінформує Путіна щодо ситуації в Добропіллі. Він залякує власних підлеглих та ставить перед ними нереальні завдання, вимагаючи за будь-яку ціну підтвердити захоплення українського міста, оскільки сам вже прозвітував про це Путіну.

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"Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне "захоплення" цього українського міста російськими військами не йдеться", – зазначив Буданов.

Він додав, що Сили оборони України продовжують утримувати свої позиції та захищати територію держави.

''Путіна дезінформують'': Буданов спростував інформацію про окупацію Росією Добропілля

Добропілля на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

Буданов заявив про складні перемовини

Кирило Буданов зазначив, що прямо зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні.

У цьому контексті Буданов наголосив на необхідності виважено оцінювати ситуацію та доносити правдиву інформацію.

"У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію", – заявив він.

Керівник Офісу Президента підкреслив, що російські брехливі заяви не змінюють реальної ситуації.

"Сили оборони України тримають позиції заради захисту інтересів держави та нашої землі. Жодні неправдиві заяви не змінять реальність", – наголосив Буданов.

Як повідомляв OBOZ.UA, бійці зі штурмового полку "Скеля" та першого корпусу Нацгвардії "Азов" провели спільну наступальну операцію на Добропільському напрямку та зупинили просування російських загарбників. Під час операції штурмові групи українських воїнів зачистили десятки позицій противника

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