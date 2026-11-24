На тимчасово окупованій Кінбурнській косі склалася критична гуманітарна ситуація. Близько сотні місцевих мешканців, більшість із яких – люди літнього віку, залишилися без продуктів харчування та медикаментів. Сили оборони України розглядають можливість проведення гуманітарної місії для забезпечення цивільних усім необхідним.

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Про це повідомляє АрміяInform. За словами місцевих мешканців, яким вдалося залишити окуповану територію, без сторонньої допомоги люди можуть не пережити зиму.

Яка ситуація на окупованій Кінбурнській косі

У селах Покровське, Василівка та Геройське залишаються близько ста цивільних, які фактично втратили засоби до існування. Відділ комунікацій ОТУ "Одеса" надав відеозаписи з безпілотників, на яких зафіксовано місцевих мешканців.

За словами людей, які змогли виїхати з окупації, через відсутність кормів довелося забити худобу, а табуни здичавілих коней розстріляли російські військові.

"Окупанти перерізали майже всю скотину. Там були табуни, коні, теж їх немає. Нічого нема. Там немає ні хліба, ні цукру, ні борошна. Якщо їх звідти не вивезуть, це кошмар", – розповіла одна з місцевих мешканок.

Евакуацію цивільного населення ускладнює замінування території російськими військовими. Через це спроби самостійно залишити окуповані населені пункти становлять загрозу для життя людей.

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Особливо складною є ситуація для мешканців із хронічними захворюваннями, які не мають доступу навіть до елементарної медичної допомоги.

"Це просто питання життя чи смерті, тому що в людей не залишилось нічого", – наголосила інша мешканка Кінбурну.

Якщо в теплу пору року цивільні могли виживати завдяки власним городам і господарству, то з настанням холодів такої можливості вони позбулися.

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За інформацією видання, російські військові перешкоджають евакуації населення та використовують цивільних як живий щит

Водночас у 40-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що після гуманітарної операції в Олешках окупанти посилили активність на Придніпровському напрямку. Зокрема, українські захисники фіксують збільшення кількості ворожих розвідувальних та FPV-дронів.

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Світ закликають допомогти врятувати мешканців Кінбурської коси

До порятунку цивільних також закликала українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Спортсменка звернулася до першої леді США Меланії Трамп та міжнародної спільноти з проханням допомогти людям, які залишаються на окупованих територіях.

Харлан наголосила на необхідності негайних дій та міжнародної підтримки для порятунку цивільного населення. Вона також закликала поширювати інформацію про гуманітарну катастрофу.

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"Нехай увесь світ дізнається про гуманітарну катастрофу на Кінбурнській косі та долю людей, які там залишаються!" – написала спортсменка.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За її словами, під час локального припинення вогню до регіону доставили життєво необхідну допомогу та евакуювали майже 800 людей.

Як писав OBOZ.UA, у Кремлі заявили, що Володимир Путін і Дональд Трамп можуть обговорити проведення так званої гуманітарної місії в Костянтинівці на Донеччині. Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджував, що Москва нібито не отримала від Києва сигналів про готовність до проведення такої операції.