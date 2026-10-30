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Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
978
Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України
Один з ліквідованих найманців-індонезійців / російські окупанти

Росія активно вербує найманців для війни проти України в країнах Південно-Східної Азії. Зокрема, російські вербувальники діють в Індонезії.

З початку року на чужу для індонезійців війну на боці агресора вирушили щонайменше близько 300 громадян цієї країни. Подробиці та списки найманців опублікував проєкт "Хочу жить".

Росія завербувала для війни проти України сотні індонезійців

Індонезія давно стала однією з жертв російських вербувальників. Але в останні кілька місяців кількість громадян цієї країни, які підписали контракти з російським міноборони, стрімко зростала.

"Лише за 9 місяців поточного року на війну проти України вирушили щонайменше 283 індонезійці. Для порівняння: за попередні 3 роки таких було не більше десятка", – зазначили в "Хочу жить".

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На ресурсах проєкту опублікували поіменні списки найманців з Індонезії, до яких увійшли 292 людини, які вже опинилися на війні проти України.

"Цифра далеко не повна, і, очевидно, значно більша – РФ не думає зупинятися", – наголосили в "Хочу жить".

Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України

Поіменні списки найманців з Індонезії в лавах армії РФ

Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України

Поіменні списки найманців з Індонезії в лавах армії РФ

Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України

Поіменні списки найманців з Індонезії в лавах армії РФ

Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України

Поіменні списки найманців з Індонезії в лавах армії РФ

Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України

Поіменні списки найманців з Індонезії в лавах армії РФ

Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України

Поіменні списки найманців з Індонезії в лавах армії РФ

Рахунок йде на сотні: з'явились дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України

Поіменні списки найманців з Індонезії в лавах армії РФ

Цю інформацію Київ доніс до влади Індонезії.

"На вельми неприємну тенденцію вже відреагував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні Аріф Басаламах. Дипломат зустрівся із секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадним генералом Дмитром Усовим. Українська сторона передала дані про завербованих індонезійців і закликала індонезійську владу протидіяти злочинній практиці РФ. Аріф Басаламах запевнив, що уряд Індонезії зверне увагу на це питання і висловив сподівання, що Індонезія приєднається до переліку держав, у яких вдалося зупинити незаконне вербування Росією", – зазначили в "Хочу жить".

Нагадаємо, цього літа в проєкті розкрили схему вербування Росією найманців з Індонезії.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше з’явилися дані про громадян Киргизстану, які воювали за Росію і були ліквідовані.

Крім того, Росія масово вербує іноземців з Африки та Близького Сходу, а також з Латинської Америки.

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Війна в УкраїніУкраїнаІндонезіяРосія
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