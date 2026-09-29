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Реактивні "Герані" стали стійкішими до РЕБ: експерти пояснили, що змінилося в російських дронах

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Реактивні "Герані" стали стійкішими до РЕБ: експерти пояснили, що змінилося в російських дронах
БПЛА "Герань-5"
Джерело: Російські ЗМІ

Росія продовжує модернізувати реактивні ударні дрони "Герань-5". Модифікація "Герань-5 К5" отримала модуль "Сусанин" – систему автономної оптико-електронної навігації DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation), яка дозволяє орієнтуватися без супутникового сигналу та може підвищувати стійкість апарата до засобів РЕБ.

Про це повідомив Telegram-канал "Полковник ГШ". Система використовує зображення місцевості та еталонні супутникові знімки для навігації дрона.

Реактивні ''Герані'' стали стійкішими до РЕБ: експерти пояснили, що змінилося в російських дронах

Уламки нової версії "Герань-5 К5".

Джерело: t.me/war_home

Як працює "Сусанин"

DSMAC зіставляє еталонні супутникові знімки із зображенням місцевості, яке отримує камера дрона. Таким чином апарат може визначати своє місцеположення навіть за відсутності супутникової навігації.

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Водночас DSMAC не може повністю замінити супутникову навігацію, оскільки має нижчу точність. Тому її використовують як дублюючу систему.

Технологія не є новою. Аналогічне рішення ще до початку повномасштабного вторгнення встановлювали на російських крилатих ракетах Х-101. Ще раніше системи такого типу почали використовувати на американських крилатих ракетах BGM-109 Tomahawk.

Реактивні ''Герані'' стали стійкішими до РЕБ: експерти пояснили, що змінилося в російських дронах

Залишки системи DSMAC "Сусанин" яка була встановлена на "Герань-5 К5".

Джерело: t.me/war_home

Реактивні ''Герані'' стали стійкішими до РЕБ: експерти пояснили, що змінилося в російських дронах

Залишки системи DSMAC "Сусанин" яка була встановлена на "Герань-5 К5".

Джерело: t.me/war_home

Чому навігація краще працює вдень

Точність DSMAC залежить від рівня освітленості, пори року і навіть конкретного часу доби, адже протягом дня змінюється довжина тіней на зображеннях місцевості.

Уночі технологія працює помітно гірше, особливо якщо не використовуються додаткове освітлення або спеціалізована обробка зображення.

Водночас Х-101 росіяни переважно запускають уночі. У темний час доби українським мобільним вогневим групам складніше виявити ціль і перехопити її.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що влітку Росія у вісім разів збільшила кількість ударів по Україні реактивними дронами. Якщо в червні було зафіксовано 350 таких атак, то в серпні – вже 2800.

Висока швидкість таких БпЛА ускладнює їх виявлення та перехоплення українською ППО. Деякі російські моделі здатні розганятися до 600 км/год.

За офіційними даними ГУР МО України, базова "Герань-5" має довжину 6,5 метра, розмах крила 3,2 метра та максимальну злітну масу до 850 кг. Дрон оснащений бойовою частиною масою близько 90 кг, має крейсерську швидкість 450–600 км/год, дальність польоту близько 950 км і може підніматися на висоту до 6 км.

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