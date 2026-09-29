Росія продовжує модернізувати реактивні ударні дрони "Герань-5". Модифікація "Герань-5 К5" отримала модуль "Сусанин" – систему автономної оптико-електронної навігації DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation), яка дозволяє орієнтуватися без супутникового сигналу та може підвищувати стійкість апарата до засобів РЕБ.

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Про це повідомив Telegram-канал "Полковник ГШ". Система використовує зображення місцевості та еталонні супутникові знімки для навігації дрона.

Як працює "Сусанин"

DSMAC зіставляє еталонні супутникові знімки із зображенням місцевості, яке отримує камера дрона. Таким чином апарат може визначати своє місцеположення навіть за відсутності супутникової навігації.

Водночас DSMAC не може повністю замінити супутникову навігацію, оскільки має нижчу точність. Тому її використовують як дублюючу систему.

Технологія не є новою. Аналогічне рішення ще до початку повномасштабного вторгнення встановлювали на російських крилатих ракетах Х-101. Ще раніше системи такого типу почали використовувати на американських крилатих ракетах BGM-109 Tomahawk.

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Чому навігація краще працює вдень

Точність DSMAC залежить від рівня освітленості, пори року і навіть конкретного часу доби, адже протягом дня змінюється довжина тіней на зображеннях місцевості.

Уночі технологія працює помітно гірше, особливо якщо не використовуються додаткове освітлення або спеціалізована обробка зображення.

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Водночас Х-101 росіяни переважно запускають уночі. У темний час доби українським мобільним вогневим групам складніше виявити ціль і перехопити її.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що влітку Росія у вісім разів збільшила кількість ударів по Україні реактивними дронами. Якщо в червні було зафіксовано 350 таких атак, то в серпні – вже 2800.

Висока швидкість таких БпЛА ускладнює їх виявлення та перехоплення українською ППО. Деякі російські моделі здатні розганятися до 600 км/год.

За офіційними даними ГУР МО України, базова "Герань-5" має довжину 6,5 метра, розмах крила 3,2 метра та максимальну злітну масу до 850 кг. Дрон оснащений бойовою частиною масою близько 90 кг, має крейсерську швидкість 450–600 км/год, дальність польоту близько 950 км і може підніматися на висоту до 6 км.

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