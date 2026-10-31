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Рекордний показник: "Альфа" СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
477
Рекордний показник: "Альфа" СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень
«Альфа» СБУ знешкодили загалом 3198 військових армії РФ

Оператори Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ встановили рекорд за кількістю ураженої живої сили противника за короткий період. За тиждень українським спецпризначенцям вдалося знешкодити рекордну кількість російських військових.

Серед них є як убиті, так і поранені окупанти. Про це повідомляє Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

Скільки російських військових знешкодили оператори "Альфи"

За тиждень оператори Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ знешкодили загалом 3198 військових армії РФ. Це рекордна кількість ураженої живої сили противника для спецпризначенців за такий короткий проміжок часу.

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У підрозділі оприлюднили розподіл втрат російської армії за результатами роботи операторів. Зокрема, за верифікованими даними:

  • 2146 окупантів – убито;
  • 1052 російських військових – поранено.

Таким чином, загальна кількість знешкоджених російських військових за тиждень сягнула 3198 осіб.

Рекордний показник: ''Альфа'' СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень

Альфа СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень. Джерело: Скриншот

Рекордний показник: ''Альфа'' СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень

Альфа СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень. Джерело: Скриншот

Рекордний показник: ''Альфа'' СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень

Альфа СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень. Джерело: Скриншот

Рекордний показник: ''Альфа'' СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень

Альфа СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень. Джерело: Скриншот

Рекордний показник: ''Альфа'' СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень

Альфа СБУ розкрила, скільки окупантів вдалося відмінусувати за тиждень. Джерело: Скриншот

Як овідомляв OBOZ.UA, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила від 374 до 770 тисяч військових убитими. Разом із пораненими сукупні втрати окупаційних військ становлять від 1,4 до 2,1 млн осіб.

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