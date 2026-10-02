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Рейс "Дубай – могила": у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 6,8 т.
Рейс "Дубай – могила": у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото
Громадянин Сьєрра-Леоне Камар Аладжі
Джерело: ГУР

Головне управління розвідки МО України встановило особу громадянина Сьєрра-Леоне (Африка) Камари Аладжі, який воював у складі російських окупаційних військ. У березні 2026 року він через Дубай вирушив до Москви та підписав контракт з російською армією.

Після нетривалої підготовки найманця направили на Донеччину, де на початку червня його ліквідували українські захисники. Подробиці повідомили у ГУР.

Поїздка в один кінець

"Рейс "Дубай – могила": ГУР ідентифікувало ліквідованого російського найманця зі Сьєрра-Леоне", – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідвідомства, Камара Аладжі народився у 1985 році в місті Бо (центральна частина Сьєрра-Леоне). Офіційно чоловік був зареєстрований у столиці країни – Фрітауні.

Рейс ''Дубай – могила'': у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото

На початку червня 2026 року сьєрралеонець був ліквідований

Джерело: t.me/DIUkraine

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15 березня 2026 року він вилетів із Конакрі, столиці сусідньої Гвінеї, до Дубая. Вже наступного дня Аладжі вирушив до Москви, де уклав контракт з окупаційною армією РФ.

 

Рейс ''Дубай – могила'': у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото

Аладжі народився у 1985 році в місті Бо

Джерело: t.me/DIUkraine

На початку квітня після короткої військової підготовки найманця направили на війну проти України. Зрештою він опинився у Донецькій області.

"Уже на початку червня 2026 року сьєрралеонець був ліквідований в районі населеного пункту Шахове", – зазначається у повідомленні.

Рейс ''Дубай – могила'': у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото

Аладжі народився у 1985 році в місті Бо

Джерело: t.me/DIUkraine

Нові дані про іноземних найманців РФ зі Сьєрра-Леоне

У ГУР наголосили, що за даними проєкту "Хочу жить" відомо про щонайменше 13 російських найманців зі Сьєрра-Леоне, 2 з яких перебувають у полоні.

"ГУР МО України нагадує: єдина реальна можливість вижити на злочинній війні проти України як для іноземних найманців у російській армії, так і для громадян держави-агресора – це добровільна здача в полон через безпечний чат-бот "Хочу Жить" у Telegram", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ГУР ідентифікувало особу ліквідованого філіппінського найманця Джеріка Ундола, який воював на боці російських військ. В Україні він пробув менше місяця. Українські захисники ліквідували найманця у східних регіонах нашої держави.

Як писав OBOZ.UA, українське розвідвідомство встановило особи ще двох громадян Киргизстану, які після підписання контрактів з окупаційною армією були ліквідовані українськими військами. Йдеться про 40-річного Дениса Алєксєєва та 43-річного Дастана Таґаєва.

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