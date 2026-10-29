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Режим тиші в Олешках вже триває 54 години: до міста вирушила українська делегація. Усі подробиці

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
618
Режим тиші в Олешках вже триває 54 години: до міста вирушила українська делегація. Усі подробиці
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Джерело: Скриншот з відео

Режим тиші в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку Олешок, щоб сприяти доставленню гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Про це заявив Дмитро Лубінець. Інформація оприлюднена в Telegram-каналі.

Підготовка до місії триває: фахівці розміновують маршрути, необхідні для безпечного пересування. Паралельно формується гуманітарний вантаж, який планують доставити до міста наступного дня.

Лубінець також повідомив про постійну комунікацію з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Сторони координують виконання досягнутих домовленостей, необхідних для проведення гуманітарної місії.

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Місія передбачає не лише доставлення гуманітарної допомоги, а й роботу над забезпеченням безпечного виїзду цивільних. 

Новина доповнюється…

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