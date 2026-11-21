На Чернігівщині українські прикордонники вперше знищили російську малогабаритну крилату ракету "Філін". Повітряну ціль вдалося уразити за допомогою автоматизованого комплексу.

Відео дня

Прикордонник з позивним "Наґа" розповів, як помітив ракету та відкрив по ній вогонь. Відео оприлюднили на Facebook-сторінці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого.

Як прикордонники знищили російську ракету

Ракету виявила мобільна вогнева група під час бойового чергування. За словами "Наґи", ціль рухалася в їхньому напрямку на великій швидкості та на низькій висоті.

"Мною була помічена ціль, яка на низьких висотах з дуже великою швидкістю рухалась в наш напрямок. Я візуально помітив і натиснув захват цілі… Дало дозвіл на вогонь, я відкрив вогонь на ураження. Візуально навіть на екрані монітора, коли я відкривав вогонь, було видно якийсь дим вже почав з неї йти… Емоції дуже зашкалювали", – розповів прикордонник.

Що відомо про ракету "Філін"

"Філін" – російська малогабаритна далекобійна ракета класу "земля – земля". Її довжина становить близько 3,5 метра. Запускають боєприпас із наземної пускової установки, а під час польоту він може триматися на наднизькій висоті.

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"Завдяки діям прикордонників ще одну російську ракету знищено, а її удар по Україні – відвернуто. Технології дають можливості. Але результат забезпечують люди, які вміють ними користуватися", – наголосили військові.

Головні історії дня

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України на порталі War&Sanctions опублікувало докладні дані про нову російську крилату ракету "Філін". Противник почав застосовувати це озброєння наприкінці літа 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Харківщині українські військові провели унікальну операцію під назвою "Ведмежий капкан". Бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 звільнили 14 населених пунктів і майже 200 квадратних кілометрів території.