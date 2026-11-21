Атака Сил оборони на Кримський міст була абсолютно справедливою відповіддю на дії Росії. До цього удару країна-агресорка понад 100 разів била по українських мостах ракетами та дронами.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський перед зустріччю з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Він також додав, що є купа доказів використання Кримського мосту для перевезення російської військової техніки.

Чому Кримський міст став законною ціллю для України

"Перш за все, перед нашою відповіддю – атакою на Кримський міст... Путін атакував українські мости 109 разів. Не один, не два. 109 ракетних і дронових атак. Це не кількість ракет, а кількість самих атак. Це важливо. Саме тому це наша абсолютно справедлива відповідь", – підкреслив глава держави.

Зеленський також наголосив, що Україна має докази використання Кримського мосту для потреб російської армії. За його словами, через нього перевозили танки, бронетехніку та артилерію.

"Він (Путін. – Ред.) сказав, що вони ніколи не використовували цей міст як логістику для військових, для бронетехніки чи чогось подібного. Але ж усі бачили це мільйон разів. Він може просто – якщо він уміє користуватися інтернетом, він може зайти й побачити... танки, бронетехніку, артилерію. Це просто відкрито для всіх. Це не таємниця. Це не дані розвідки, це кадри від звичайних людей. Сотні відео, де вони використовують Кримський міст як центральну логістичну артерію для мілітаризації Криму, української землі, тимчасово окупованого Криму. Зараз є факти. Факти – це не слова Путіна і не слова Росії. У нас усе є, ми можемо це бачити й розуміти, що відбувається", – сказав український лідер.

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Варто зазначити, що Кримський міст через Керченську протоку зазнав значних пошкоджень після трьох поспіль українських ударів, завданих протягом 17, 18 та 19 листопада. Зокрема після останньої атаки рух поїздів переправою знову зупинили.

Нагадаємо, Зеленський попередив російського диктатора Володимира Путіна щодо долі Кримського мосту. За його словами, той має зрозуміти, що переправа в будь-якому разі не вціліє.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав чергове пошкодження Керченського мосту чітким сигналом про слабкість Росії. На його думку, удар України по стратегічному об'єкту демонструє вразливість країни-агресора та має змусити Москву замислитися над припиненням війни.