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РФ посилила захист Кримського мосту від можливих атак України – медіа

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
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Кримський міст
Керченський (Кримський) міст. Джерело: скриншот із відео

Росія посилила захист Кримського мосту, звівши навколо нього багатоешелоновану оборонну зону. Акваторію також патрулюють кораблі ФСБ РФ.

Відповідні зміни показані на відео, яке 4 жовтня опублікував моніторинговий канал Exilenova+. За даними каналу, російські військові облаштували кілька ліній захисту від надводних і підводних безекіпажних катерів Сил оборони України. 

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На опублікованих кадрах показано, що підступи до Кримського мосту перетворили на багатоешелоновану оборонну зону. Російська сторона встановила кілька ліній захисту, які мають прикривати вразливі елементи споруди.

У Exilenova+ зазначили, що основною метою таких заходів є захист мосту від можливих атак українських безекіпажних катерів.

"Кримський міст. Русня перетворила підступи до мосту на багатоешолоновану оборонну зону, вибудувавши кілька ліній захисту від надводних і підводних БЕКів Сил оборони України", – йдеться в повідомленні каналу.

Посилене патрулювання

За інформацією моніторингового каналу, додатково морську акваторію поблизу мосту патрулюють кораблі ФСБ РФ.

У повідомленні зазначається, що російська сторона намагається максимально захистити Кримський міст від потенційного удару. Об’єкт залишається одним із ключових стратегічних об’єктів окупованого Криму.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у ГУР пояснили, чому Кримський міст досі не знищено. Cпоруда може знадобитися російським військовим для повернення додому.

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