РФ робить все можливе для окупації Костянтинівки: у ЗСУ розповіли про ситуацію. Карта

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - люди в прапорах УкраїниКількість українських біженців у ЄС різко скоротилася: у яких країнах досі проживає найбільшеЗеленський про обмеження Starshield: важливо бути на правильному боці історіїЗеленський про обмеження Starshield: важливо бути на правильному боці історіїЗбірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028Збірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028FT: Віткофф і Кушнер зіграли на руку Путіну у переговорахFT: Віткофф і Кушнер зіграли на руку Путіну у переговорахПотрібна якісна підготовка кожного воїна: Порошенко привіз техніку в навчальний центр "Десна"Потрібна якісна підготовка кожного воїна: Порошенко привіз техніку в навчальний центр "Десна"Олена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї після третього весілля: що відомо про її єдиного синаОлена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї після третього весілля: що відомо про її єдиного синаСили оборони уразили аеродром "Ахтубінськ" і дронопорт ворога. Фото і відеоСили оборони уразили аеродром "Ахтубінськ" і дронопорт ворога. Фото і відео"Щодня намагаються вбити": зірка "Кварталу 95" Кирило Ганін розповів про найбільший страх і особливий подарунок від командира"Щодня намагаються вбити": зірка "Кварталу 95" Кирило Ганін розповів про найбільший страх і особливий подарунок від командираДе дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Якою буде зима в Україні: кліматологиня дала загальний прогнозЯкою буде зима в Україні: кліматологиня дала загальний прогноз
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

РФ робить все можливе для окупації Костянтинівки: у ЗСУ розповіли про ситуацію. Карта

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
2,6 т.
РФ робить все можливе для окупації Костянтинівки: у ЗСУ розповіли про ситуацію. Карта
Константинівка Донецької області. Джерело: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.

Російське командування зосереджує значні сили на спробах захопити Костянтинівку Донецької області, однак досягти успіху окупантам поки не вдається. Українські підрозділи продовжують обороняти місто, де бої точаться безпосередньо на вулицях. Водночас Сили оборони знаходять способи забезпечувати свої позиції та евакуювати поранених.

Про ситуацію в Костянтинівці 15 листопада в етері "Суспільне Студія" розповівпресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Хомінський. Населений пункт має величезне стратегічне значення для подальшої оборони Донецької області.

Костянтинівка є важливою частиною оборони Донеччини, тому російська армія намагається за будь-яку ціну встановити над нею контроль. Водночас українські захисники продовжують стримувати наступ противника.

РФ робить все можливе для окупації Костянтинівки: у ЗСУ розповіли про ситуацію. Карта

Ситуація в напрямку Костянтинівки. Джерело: DeepState.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
39,4 т.
У російському Татарстані уражено 2 нафтохімічні підприємства, ціллю став також завод із виробництва вертольотів. Фото і відео
39,4 т.
У російському Татарстані уражено 2 нафтохімічні підприємства, ціллю став також завод із виробництва вертольотів. Фото і відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
37,5 т.
Мінус ще 2230 окупантів і понад три десятки ББМ за добу: у Генштабі оновили дані щодо втрат РФ
37,5 т.
Мінус ще 2230 окупантів і понад три десятки ББМ за добу: у Генштабі оновили дані щодо втрат РФ
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
12,0 т.
Росія влаштувала нову дронову атаку: сили ППО збили 106 зі 132 ворожих БпЛА: є наслідки в областях
12,0 т.
Росія влаштувала нову дронову атаку: сили ППО збили 106 зі 132 ворожих БпЛА: є наслідки в областях

"Костянтинівка має величезне стратегічне значення. Без окупації цього споконвіку українського міста подальше втілення в життя маніакальних планів кремлівського покидька щодо повної окупації споконвіку української Донеччини в принципі бути не може. Тому вони кидають усі наявні сили, засоби на те, щоб досягнути успіхів у Костянтинівці. Їм це не вдається", – зазначив Хомінський.

Він також пов’язав із невдалими спробами росіян просунутися в місті появу їхніх "чудернацьких пропозицій", до яких українська сторона має ставитися відповідно.

На перебіг бойових дій впливають і погодні умови. Зокрема, через опадання листя поступово зникає природне укриття, що ускладнює маскування та пересування як українських військових, так і російських окупантів.

""Зеленка" як така поступово та остаточно зникає, певні виклики щодо маскування, пересування. Але водночас це речі, які стосуються обох сторін. І тут уже питання, хто краще використає це", – пояснив пресофіцер.

Окремою проблемою залишається забезпечення українських позицій. Логістика поблизу Костянтинівки ускладнена, однак військові продовжують планувати спеціальні місії, щоб доставляти захисникам боєкомплект, їжу, воду, медикаменти та теплі речі.

Для цього використовують кілька способів транспортування. Спочатку вантажі можуть доправляти броньованими автомобілями, після чого їх переміщують наземними роботизованими комплексами або важкими дронами-бомберами. У деяких випадках найнеобхідніше доставляють навіть невеликими безпілотниками.

"Трапляється, що на позиції хлопцям найнеобхідніше може доставлятися навіть невеличкими дронами. Скажімо, хтось захворів і є потреба в якомусь препараті", – розповів Хомінський.

Водночас бійці 100-ї ОМБр продовжують завдавати ударів по російських позиціях і техніці. Тоді як ротягом жовтня українські артилеристи знищили понад 600 цілей противника.

Костянтинівка розташована на Донеччині та має важливе значення для оборони регіону. У разі просування звідти в напрямку тилових районів російські війська отримали б можливість розвивати наступ на Дружківку, а далі – на Краматорськ і Слов’янськ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія хоче використати пропозицію про локальне перемир’я в районі Костянтинівки на Донеччині для посилення своїх військових позицій, а не для гуманітарних цілей. Після накопичення сил окупанти можуть активізувати наступ на місто та спробувати просунутися в напрямку Краматорська і Слов’янська.

Схожі теми
Тимчасова окупація українських містВійна в УкраїніРосіяКостянтинівка
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!