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РФ цинічно анонсувала подальші "удари возмєздія" по Україні і звернулася до дипломатів

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 2,6 т.
РФ цинічно анонсувала подальші "удари возмєздія" по Україні і звернулася до дипломатів
Сергій Лавров. Джерело: МЗС Росії

Керівництво країни-агресора Росії анонсувало нові ракетні та дронові удари по Києву. Особливе попередження Москва адресувала іноземцям та персоналу дипломатичних місій в українській столиці.

Продовження терору росіяни виправдали ударом по коледжу в Старобільську. Нову порцію погроз опублікували на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

Продовження російського терору

У російському МЗС нагадали, що вже погрожували дипломатам у травні й закликали їх терміново покинути українську столицю. При цьому росіяни цинічно заявили, що нібито завдають ударів по підприємствах ВПК, центрах прийняття рішень та командних пунктах у Києві.

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"Не всі прислухалися до застережень і свідомо наражають свої життя на смертельну небезпеку. У Києві працюють багато посольств, до України з візитами прибувають іноземні офіційні особи", – йдеться у заяві на сайті відомства.

Також у МЗС анонсували нові масовані обстріли української столиці. У вигадливій уяві російської влади ці удари стануть "возмєздієм". Крім того, у МЗС вирішили заздалегідь зняти з себе відповідальність за нові жертви й заявили, що "відповідальність за можливі негативні наслідки повністю лежить на тих, хто ігнорує попередження".

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія почала застосовувати проти України ударні дрони з незвичайними конструкціями, схожими на "вуса". Ці дивні елементи спочатку викликали чимало запитань, проте тепер вдалося з’ясувати, для чого вони потрібні. Конструкція на російських "Геранях" виявилася звичайним механічним детонатором.

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