Увечері 20 листопада у Кривому Розі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. За попередніми даними, місто атакували балістичними ракетами.

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Про це повідомили місцеві ЗМІ. Офіційні дані про руйнування та постраждалих уточнюються.

За даними місцевих Telegram-каналів, під час повітряної тривоги у місті пролунали два потужні вибухи після попередження Повітряних сил про загрозу балістичної атаки з Криму.

Повідомляють про сильне задимлення та пожежу. Є влучання у багатоповерхівку

Також пишуть про поранених. Зокрема, люди постраждали в одному із закладів громадського харчування.

Пізніше голова ДОР Микола Лукашук повідомив, що ворог ударив по центру Кривого Рогу, постраждали житлові будинки та ресторан.

"Є поранені, наслідки з'ясовуються", – написав Лукашук.

За інформацією голови Дніпропетровської ОДА Александрпа Ганджі, унаслідок російської атаки на Кривий Ріг постраждали щонайменше 8 людей.

Станом на 21:13 кількість поранених зросла до 20. Серед постраждалих троє дітей. 7-річний хлопчик знаходиться у важкому стані, за його життя борються медики. Про це повідомив Олександр Вілкул.

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Під час аварійно-рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох ударів по місту реактивними шахедами.

" Збільшуємо кількість медичних та аварійних бригад", – написав Вілкул.

За його словами, в Кривому Розі багато пошкоджених житлових будинків та об'єктів бізнесу.

Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури будуть обмеження у постачанні газу. Також зниження тиск води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районі.

Головні історії дня

У ніч на 20 листопада Кривий Ріг уже зазнав масованої атаки реактивних безпілотників. Унаслідок ударів у частині міста зникло світло. За інформацією місцевої влади, котельні, насосні станції водоканалу та лікарні перевели на генератори.

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