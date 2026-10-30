РФ вбила КАБами 5 працівників центру контролю та профілактики хвороб в Ізюмі: ще 14 осіб поранено

Внаслідок російського обстрілу міста Ізюм у четвер, 29 жовтня, загинули п'ятеро працівників місцевої філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб. Ще 14 осіб постраждали.

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Про ворожі удари керованими авіаційними бомбами повідомив начальник ОВА (ОДА) Олег Синєгубов. У своєму Telegram-каналі на наступний день після атаки, 30 жовтня, він підтвердив загибель цивільних.

"За кожною цифрою – людське життя, особиста історія, родина, мрії та плани. Люди, які жили, працювали, допомагали іншим і щодня сумлінно виконували свою справу. Це страшна й непоправна втрата для всієї медичної спільноти Харківщини", – заявив чиновник.

Синєгубов передав свої співчуття родинам і всім близьким тих, хто загинув через ворожий обстріл.

На сайті Харківського обласного ЦКПХ підтвердили трагедію. "Щоб вшанувати пам'ять загиблих, завтра (31 жовтня. – Ред.) в Ізюмській громаді оголошено День жалоби", – зазначили у пресслужбі.

Що відомо про авіаудар

Противник запустив КАБи по Ізюму 29 жовтня близько 14:07, застосувавши три бомби. Влучання зафіксували в районі Нижнього міста.

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Унаслідок удару було зруйновано адміністративну будівлю та господарські споруди, пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків.

Спершу було відомо про чотирьох загиблих; під час проведення пошуково-рятувальних робіт на місці авіаудару виявили п'яте тіло.

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Як писав OBOZ.UA, 29 жовтня російські війська реактивним безпілотником атакували платформу Дніпровського залізничного вокзалу. Під час удару на місці перебували люди та потяг № 866 Дніпро – Запоріжжя. Відомо про 14 поранених і 14 загиблих осіб.