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РФ знову атакувала вокзал у Дніпрі: було кілька ударів

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
2,0 т.
РФ знову атакувала вокзал у Дніпрі: було кілька ударів
Російський дрон-камікадзе типу "Шахед". Ілюстративне фото. Джерело: росЗМІ

У пʼятницю , 30 жовтня, російські війська знову завдали кількох ударів по залізничному вокзалу в Дніпрі. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Пасажири та працівники залізниці перебували в укриттях. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив, що внаслідок повторної атаки на залізничний вокзал у Дніпрі там спалахнула пожежа. Поранення дістала жінка, медики доправляють її до лікарні.

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