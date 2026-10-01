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"Робота триває": у Генштабі підтвердили знищення складів БПЛА підрозділу "Рубікон" і заявили про ураження нових цілей

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
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"Робота триває": у Генштабі підтвердили знищення складів БПЛА підрозділу "Рубікон" і заявили про ураження нових цілей
Український ударний БпЛА "Вампір". Фото ілюстративне

30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, серед уражених цілей – місце запуску БПЛА та склад озброєння.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві також підтвердили знищення складів із безпілотниками підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області, яке сталося 23 вересня.

За даними Генштабу, поблизу Донецька українські військові уразили об'єкт, призначений для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА. Ураження таких об'єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони, спрямованих на зниження спроможностей російських військ застосовувати ударні дрони проти цивільної інфраструктури України.

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Крім того, у районі Покровська на Донеччині уражено пункт управління БпЛА противника. Поблизу Верхньокам'янки Луганської області українські військові також уразили склад ракетно-артилерійського озброєння.

Ще однією ціллю став район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів поблизу Тимошівки Запорізької області.

Окремо в Генштабі підтвердили, що 23 вересня було знищено склади зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області.

У військовому командуванні зазначили, що робота з ураження ключових військових цілей російських окупантів триває.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за добу 30 вересня українські військові знищили 1900 російських окупантів, 36 артилерійських систем і 1288 безпілотників оперативно-тактичного рівня. За даними Генштабу, загальні втрати російської армії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 535 870 осіб.

Також Володимир Зеленський заявив про ураження низки об'єктів, пов'язаних із російською військовою діяльністю. Серед них – ціль у Чорному морі, місце запуску та зберігання ударних дронів в Орловській області, нафтовий об'єкт у Самарській області та склад забезпечення російських окупаційних військ у Брянській області.

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