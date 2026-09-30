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Роботи не зупиняються: Росія розширює дронопорт, з якого атакує Україну. Супутникові фото

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read3 хв
icon 1,0 т.
Роботи не зупиняються: Росія розширює дронопорт, з якого атакує Україну. Супутникові фото
Супутниковий знімок дронопорту "Цимбулова" в Орловській області
Джерело: Telegram-канал "Стратегічна авіація"

Росія веде будівельні роботи для розширення дронопорту "Цимбулова" в Орловській області, з якого запускає значну частину безпілотників  по Україні. На супутникових знімках видно, що вже збудовано нову пускову установку, майданчики для нових укриттів та ще двох пускових установок, гаражі для ударних БПЛА, і, за оцінками фахівців, дронопорт розширюватимуть ще більше.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Стратегічна авіація". Там зазначили, що протягом останніх чотирьох тижнів роботи з розширення об'єкту в Росії не припинялися ні на день.

Фахівці зауважили, що результати зведення на цьому об'єкті більшої кількості пускових установок уже помітні: коефіцієнт дронів "Герань-5" серед всіх БпЛА, які запускають по Києву, зараз близько 75%, при тому що місяць тому був близько 10%.

Що вже збудовано

Як видно зі знімку нижче, на південний схід від пускових установок з'явився новий майданчик із вісьмома куполоподібними укриттями для реактивних БпЛА та новою пусковою установкою. Побудовані також асфальтовані майданчики для ще восьми укриттів та двох пускових установок.

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Супутниковий знімок дронопорту ''Цимбулова'' в Орловській областіДжерело: Telegram-канал ''Стратегічна авіація''

Окрім того, добудовано шість гаражів для ударних БпЛА, які на початку вересня ще перебували в процесі будівництва. Фахівці наголосили, що уздовж під'їзної дороги можна побачити ще 14 нових гаражів.

Супутниковий знімок дронопорту ''Цимбулова'' в Орловській областіДжерело: Telegram-канал ''Стратегічна авіація''

Також на об'єкті наземні укриття переробили у підземні, через що його стає важче уразити.

"Тепер пряме влучання дрону зможе хіба що пошкодити покриття, а для повного знищення потрібні десятки прямих влучань. На місці одної зі споруд зберігання звели футбольне поле", – йдеться в матеріалі.

Супутниковий знімок дронопорту ''Цимбулова'' в Орловській областіДжерело: Telegram-канал ''Стратегічна авіація''

Фахівці також звернули увагу, що неподалік від вже існуючих пускових установок для "Герань-5" росіяни  добудували ділянки ще для шести нових. Поруч можна побачити будівництво веж, що можуть використовуватися для натягування протидронових сіток (захист від українських дронів) та передачі звʼязку.

Супутниковий знімок дронопорту ''Цимбулова'' в Орловській областіДжерело: Telegram-канал ''Стратегічна авіація''

Дронопорт продовжуватимуть розширювати

Фахівці зазначили, що судячи з фото нинішніх робіт, дронопорт Росія планує розширювати ще більше: у північно-східній частині (останнє фото) видно роботу будівельної техніки на ділянці, яка дотепер не використовувалася.Припускають, що там будуються нові складські споруди.

Дронопорт ''Цимбулова'' на мапіДжерело: Google Maps

Споруду важче уразити

Зазначається, що зі збільшенням кількості функціонуючих складських споруд росіяни все менше дронів лишають на відкритому повітрі. Через це стає важче уразити цей обʼєкт. Так, порівняно з кінцем літа, коли на відкритому повітрі залишали майже сотню БпЛА, зараз їх кількість ледь сягає десятка.

Супутниковий знімок дронопорту ''Цимбулова'' в Орловській областіДжерело: Telegram-канал ''Стратегічна авіація''

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 28 вересня Краснодарський край РФ уночі опинився під масованою атакою Сил оборони. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежу. Уражено Павлівську нафтобазу, що спеціалізується на гуртовому постачанні дизпалива та бензину.

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