Росія атакувала безпілотниками Дніпро та Самар: сталися пожежі, є постраждалі. Фото

У ніч на 5 листопада російська окупаційна армія продовжила тероризувати Дніпропетровську область обстрілами. Наслідки ворожих атак зафіксовано у місті Дніпро та Самар.

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Унаслідок атаки три людини дістали поранення. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, ворог атакував міста безпілотниками. У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та приватні гаражі. У обласному центрі поранення дістали три людини. Подробиць про стан постраждалих в адміністрації поки не надали.

Також після атаки російських дронів пожежа виникла на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 4 листопада російська терористична армія завдала нової серії ударів по Одеській області. Цього разу ціллю атаки стали складські приміщення, постраждали двоє людей.

Як писав OBOZ.UA, російські війська завдали серії авіаударів по Комишувасі Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися школа, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, та укриття з людьми. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, ще 59 людей вважаються зниклими безвісти.