Росія атакувала безпілотниками нафтобазу на Хмельниччині, виникла пожежа: усі подробиці

Російська окупаційна армія 15 жовтня кілька разів запускала дрони-камікадзе по Хмельницькій області. У Шепетівському районі противник вдарив по нафтобазі; там виникла пожежа.

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Про це на своєму каналі в Telegram заявив очільник ОДА (ОВА) Сергій Тюрін. "Сьогодні (у четвер. – Ред.) ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками", – написав він. Відомо, що тривога в області лунала десяток разів.

В регіоні працювали українські сили протиповітряної оборони. Є збиття, зазначав Тюрін і закликав мешканців не ігнорувати сирени.

Також голова ОДА запевнив, що до ліквідації наслідків обстрілу на нафтобазі залучені всі необхідні служби.

Нагадаємо, що в ніч проти 14 жовтня окупанти атакували нафтобазу в Луцьку. Займання виникло близько другої години ночі. Рятувальники ліквідували пожежу о 4:38 ранку.

Як писав OBOZ.UA:

– Росія також цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Це відбувається після того, як у неділю, 11 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичний режим тиші".

– Американська сторона не уточнювала, які саме об'єкти підпадають під це визначення. Видання Axios стверджує, що в оголошенні лідера Білого дому йшлося про зупинку обстрілів виключно нафтопереробних заводів, а припинення ударів по електростанціях та енергомережах нібито розглядається як "наступна точка" домовленостей між Україною і Росією, якщо атак по НПЗ не буде. При цьому в Україні є лише один нафтопереробний завод, який після початку повномасштабної війни не функціонує.