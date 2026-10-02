Росія атакувала Дніпро: горить багатоповерховий будинок у центрі міста. Фото і відео

Увечері 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. В одному з багатоквартирних будинків виникла пожежа, а рятувальники проводять евакуацію людей із верхніх поверхів пошкодженої будівлі.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, на місці удару працюють усі служби, а інформацію про постраждалих уточнюють.

Після атаки у багатоквартирному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники працюють на місці та виводять мешканців із верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки.

За словами Ганжі, триває рятувальна операція. На місці також працюють усі необхідні служби.

Відомо про одну постраждалу внаслідок атаки. Медики надають необхідну допомогу 77-річній жінці.

Інформацію щодо інших можливих постраждалих продовжують уточнювати. Водночас рятувальники залишаються на місці та проводять евакуацію мешканців будинку.

Рятувальники врятували людей

Унаслідок атаки російських безпілотників на Дніпро постраждали троє людей. Ще шістьох мешканців надзвичайники врятували із задимлених квартир.

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Після удару загорілася житлова багатоповерхівка. Також виникли пожежі в легкових автомобілях і гаражі, однак вогнеборці вже ліквідували всі займання.

Атака сталася 2 жовтня близько 19:35. На місці працюють екстрені служби та поліція, яка документує наслідки удару.

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Для допомоги мешканцям і прийому заяв про пошкоджене майно правоохоронці розгорнули мобільний пункт.

Пожежа у центрі

Рятувальники локалізували пожежу на даху бізнес-центру у середмісті Дніпра, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Попередньо, минулося без постраждалих.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що місто знову зазнало ворожої атаки. За його словами, через удар зайнялася пожежа, а інформацію про можливих постраждалих уточнювали.

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За даними джерел OBOZ.UA, ворог вдруге атакував бізнес-центр у середмісті Дніпра, де під час попереднього удару загинули люди. Цього разу на даху будівлі виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Дніпрі з 1 жовтня переведуть у режим готовності 89 міських та 388 бізнесових пунктів незламності.