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Росія атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку та склади з продуктами, серед постраждалих – діти

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Росія атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку та склади з продуктами, серед постраждалих – діти
Росія вдарила по Дніпру дронами. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Уночі 11 жовтня війська РФ атакували Дніпро ударними дронами. В одному з районів міста пошкоджено багатоповерхівку, в іншому – горіли склади й автомобілі.

Постраждали четверо людей, зокрема діти. Про наслідки атаки розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на Дніпро

Eнаслідок нічного дронового терору, що влаштував ворог, у Дніпрі поранень зазнали четверо людей – 29-річна жінка, 61-річний чоловік і двоє 8-річних дівчаток.

Одну дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Наслідки російських ударів зафіксовано у двох районах міста.

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Росія атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку та склади з продуктами, серед постраждалих – діти

Росія атакувала Дніпро

В одному з них пошкоджено житлову багатоповерхівку. В іншому – горіли кілька складів із продуктами, а також легкові та вантажні автівки.

Як розповідав OBOZ.UA, 10 жовтня Росія атакувала КАБами Запоріжжя. В облцентрі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі.

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