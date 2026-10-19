Росія атакувала Дніпро: пошкоджено будинки, у них можуть бути заблоковані люди

Вранці 19 жовтня російські війська вдарили по Дніпру. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.

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У них можуть бути заблоковані люди. Про наслідки атаки розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про ворожий удар по Дніпру

Про те, що росіяни знову вдарили по житловій забудові облцентру, Ганжа повідомив о 05:59 ранку.

"Росіяни завдали удару по Дніпру. Пошкоджені приватні будинки. За попередньою інформацією, у них можуть бути заблоковані люди.На місці працюють усі служби", – написав посадовець.

Невдовзі Ганжа повідомив про постраждалу: до лікарні доправили 84-річну жінку.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук о 05:18 писав, що місто опинилося під ударами російських КАБ.

"Сказати, що було гучно, нічого не сказати", – ділився тоді враженнями він.

Як повідомляв OBOZ.UA, 16 жовтня окупанти вдарили по Дніпру. На місці влучання зайнялася пожежа, загинув чоловік, були також постраждалі.