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Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
4,6 т.
Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео
Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: НПУ

У п’ятницю, 23 жовтня, російські окупаційні війська атакували Дніпро та його передмістя. Внаслідок удару загинула людина, ще восьмеро дістали поранення.

Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, поранені перебувають у лікарні, а один із постраждалих чоловіків віком 26 років – у вкрай тяжкому стані.

Спочатку після атаки було відомо про двох поранених. Російський удар зруйнував приватний будинок, під завалами якого могла перебувати людина. Також пошкоджень зазнали щонайменше п’ять приватних осель.

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Згодом рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблої людини. Після цього стало відомо, що кількість поранених унаслідок атаки на передмістя зросла до п’яти.

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: НПУ

Станом на 18:29 Олександр Ганжа повідомив про пошкодження інфраструктури, підприємств, приватних осель та автомобілів у Дніпрі.

Загалом унаслідок російської атаки одна людина загинула, ще восьмеро перебувають у лікарні. Один із постраждалих, 26-річний чоловік, перебуває у вкрай тяжкому стані.

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: НПУ

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: НПУ

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: НПУ

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по приватному будинку в Дніпрі. Джерело: НПУ

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 16 жовтня окупанти вдарили по Дніпру. Там зайнялась пожежа, загинув чоловік, і також є постраждалі.

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